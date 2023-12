Jeep è stato il brand che ha registrato la maggiore crescita nel segmento dei SUV a novembre in Brasile

Jeep continua a sostenere la sua eredità con una gamma completa di SUV offerti in Brasile e a novembre Compass e Commander sono rimasti i grandi leader nelle loro categorie. Inoltre, in un mercato in calo del 2,4 per cento rispetto al mese precedente, le vendite di Jeep sono cresciute del 23,8 per cento. Questa crescita si riflette anche nella quota di mercato del marchio tra i SUV a novembre, che ha raggiunto il 15,8 per cento.

In un mercato in calo del 2,4% rispetto al mese precedente, le vendite di Jeep sono cresciute del 23,8%

A novembre, Compass, il SUV di medie dimensioni più venduto nel paese negli ultimi sette anni, ha venduto 5.752 unità e ha superato le 55.000 vendite nell’anno. Il modello continua a detenere quasi la metà della quota di mercato della categoria pari al 41,7 per cento. Inoltre, la Compass allarga il divario fino al secondo posto tra i Suv medi, con oltre 17mila unità davanti.

In una categoria superiore, la Jeep Commander rimane il fiore all’occhiello del marchio sul mercato: ancora una volta, ha guidato il segmento dei SUV di grandi dimensioni con 1.734 unità vendute a novembre. È il modello a sette posti più venduto in Brasile. Da inizio anno, la Jeep Commander detiene quasi un quarto del mercato, con una quota di mercato del 24,3% e 18.701 immatricolazioni, in una categoria premium del mercato in cui è stato creato per primeggiare il modello Jeep più grande e sofisticato sviluppato e prodotto in Brasile.

Nel competitivo segmento dei B-SUV, la Jeep Renegade continua ad avere un importante volume di vendite e ha venduto 4.236 unità a novembre, in aumento del 30 per cento rispetto al mese precedente, raggiungendo 44.164 immatricolazioni nel 2023. Il modello è l’unico nel segmento che offre versioni 4×4 e dispone anche del motore più potente della sua categoria, il T270 Turboflex, con 185 CV. Dal suo lancio nel 2015, la Jeep Renegade ha già superato la soglia delle 470 mila unità vendute in Brasile ed è sulla buona strada per superare la soglia del mezzo milione di unità nel 2024. Nel mese di novembre, Jeep ha venduto 11.748 unità sul mercato brasiliano. Da inizio anno, il marchio ha già raggiunto 118.492 immatricolazioni nel Paese.

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto con la nostra rete di concessionari e siamo molto felici di vedere questi numeri di vendita per il marchio. Siamo cresciuti del 23,8% rispetto al mese precedente in un mercato che è sceso del 2,4 per cento. Ciò dimostra già che tutte le azioni commerciali implementate a novembre stanno dando rapidi risultati”. Ha commentato Herlander Zola, Vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis Brasil. “Siamo nella direzione giusta. Abbiamo un piano molto ben definito per Jeep e contiamo molto sulla solida partnership della nostra rete per garantire questa crescita”, ha concluso il dirigente.