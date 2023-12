Jeep Commander: ancora un altro premio importante per lui

Il Jeep Commander Longitude, una versione recentemente lanciata in Brasile, ha ottenuto un riconoscimento di prestigio nell’industria automobilistica: il Prêmio Carsughi L’Auto Preferita 2023, nella categoria SUV Grande.

Questo riconoscimento, giunto alla sua nona edizione nel 2023, è particolarmente significativo per il costruttore americano, in quanto il Prêmio Carsughi L’Auto Preferita è determinato da un panel di 22 giornalisti specializzati di rinomati media nazionali. La competizione di quest’anno ha valutato e selezionato i migliori veicoli in 16 categorie diverse.

Jeep Commander: il SUV è stato premiato ancora una volta in Brasile

Da quando è stato lanciato nel mercato brasiliano, il Commander si è affermato come leader di vendite tra i SUV nel 2023, replicando il successo già ottenuto nel 2022. Questo modello è anche il veicolo a sette posti più venduto in Brasile, considerando tutti i segmenti.

Rappresentando il top in termini di sofisticazione e comfort, con i suoi sette posti e uno dei più ampi bagagliai del suo segmento, il Commander Longitude è il modello più grande e avanzato sviluppato e prodotto in Brasile dalla casa automobilistica americana. Offre ai clienti scelte di motorizzazione turbo flex con trazione 4×2 o turbodiesel con trazione 4×4, oltre ad un ampio pacchetto tecnologico.

Questi riconoscimenti e i risultati di vendita riflettono l’efficacia della strategia di marketing del brand di Stellantis nel posizionare il Jeep Commander come un veicolo di spicco nel segmento SUV, specialmente nel contesto competitivo del mercato brasiliano.

Dal punto di vista del design, il Commander mantiene i tratti distintivi di Jeep, come la griglia frontale a sette feritoie, ma con dimensioni più imponenti. La dotazione di serie include vari sistemi avanzati di infotainment e assistenza alla guida, come lo Uconnect con display touch dedicato, sistemi di navigazione avanzati e ADAS (come assistenza al mantenimento della corsia, controllo adattivo della velocità e sistemi di frenata d’emergenza automatica).