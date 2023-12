Alfa Romeo Brennero sarà il nome del nuovo B-SUV?

Alfa Romeo ha pubblicato sui social da pochi minuti un criptico teaser che mostra una serie di coordinate geografice di alcune zone d’Italia particolarmente significative. Tra queste vi sono la pista di collaudo di Balocco, il Passo dello Stelvio, il Museo di Arese e il Passo del Brennero. Questa ultima coordinata fa pensare che questo teaser possa riguardare la prossima novità attesa per la gamma di Alfa Romeo e cioè il B-SUV che dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2024 e la cui commercializzazione dovrebbe avvenire a partire dal prossimo mese di aprile. Dunque nonostante le smentite degli scorsi anni pare proprio che questo futuro modello si chiamerà Alfa Romeo Brennero.

Alfa Romeo ha pubblicato un teaser con una serie di coordinate geografiche che fanno pensare che il futuro B-SUV si chiamerà Alfa Romeo Brennero

Siamo stati noi tra i primi a dire che il futuro SUV compatto del Biscione si sarebbe chiamato Alfa Romeo Brennero per continuare la tradizione dei passi di montagna dopo Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Tonale. Tuttavia con l’avvento di Stellantis e l’arrivo di Imparato alla guida dello storico marchio milanese sembrava che questo nome fosse stato messo in soffitta. In alcune interviste il numero uno del Biscione aveva detto chiaramente che non si sarebbe chiamato così il futuro modello d’ingresso alla gamma di Alfa Romeo.

Queste coordinate geografiche però sembrano mostrare una realtà diversa. A questo punto sembrano molto elevate le possibilità che Alfa Romeo Brennero sia il nome scelto per questo veicolo. Ricordiamo che questa vettura sarà prodotta a Tychy in Polonia dove condividerà le linee di produzione con Fiat 600 e Jeep Avenger.

Questa auto avrà una versione ibrida che sarà la entry level della gamma con un prezzo di poco inferiore ai 30 mila euro. Ci sarà anche una versione completamente elettrica che sarà la prima Alfa Romeo a zero emissioni della storia. In breve tempo Alfa Romeo Brennero dovrebbe diventare il modello più venduto tra quelli presenti nella gamma della casa automobilistica milanese.