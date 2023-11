Alfa Romeo Stelvio eletta “Miglior auto per dirigenti”

Ieri a Milano si è svolta la premiazione dei MissionFleet Awards 2023, con la partecipazione di fleet manager, AD e operatori di mercato dell’automotive legato alle flotte. Alfa Romeo Stelvio ha vinto il premio di “Miglior auto per dirigenti”: il primo SUV che porta il marchio Alfa Romeo è molto apprezzato nelle aziende, e si è distinto per il design e la sportività, oltre che per gli elementi tecnologici. Inoltre, il benefit dell’auto aziendale rimane un elemento caratterizzante per il middle e l’high management: l’auto non è solo un mezzo, ma suscita emozione. La gamma Alfa Romeo risponde al meglio alle richieste di questo settore strategico, con prodotti sempre in linea con lo spirito del brand e in grado di soddisfare anche il cliente aziendale.

Alfa Romeo Stelvio: Il SUV si è aggiudicato il riconoscimento durante l’edizione 2023 dei MissionFleet Awards

Alfa Romeo ha confermato il suo trend positivo in Italia, con oltre 2.450 immatricolazioni a ottobre, che rappresentano un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta del Brand del settore Premium che cresce di più anno su anno: le immatricolazioni da gennaio a ottobre sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2022 e la quota di mercato è salita di 0,7 punti percentuali, arrivando all’1,8 per cento a ottobre. Tra i protagonisti della crescita del marchio c’è anche Alfa Romeo Stelvio, che si conferma leader del segmento dei D-SUV, con una quota superiore all’11,2 per cento. A sostenere il successo di Stelvio c’è anche la nuova versione Quadrifoglio, che unisce raffinatezza tecnica e tecnologia, e che completa la gamma della casa automobilistica milanese.

Dunque per Alfa Romeo ancora una buona notizia in un periodo molto positivo grazie a vendite sempre più in crescita e all’imminente lancio di numerose novità a cominciare del futuro B-SUV che debutterà nella prima parte del prossimo anno.