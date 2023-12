Peugeot rafforza ancora il suo dominio in un mercato importante

Ad appena un mese dalla fine dell’anno, Peugeot continua a rafforzare la propria leadership nel mercato automobilistico portoghese sotto tutti gli aspetti. Dopo i primi undici mesi del 2023, la casa del leone ha rafforzato ancora una volta il suo dominio, contando, a fine novembre, 23.936 vetture vendute nel mercato delle autovetture (VP) e dei veicoli commerciali leggeri (LCV).

In Portogallo Peugeot sempre più leader di mercato grazie alle sue auto

Questo volume di vendite accumulate nel 2023 rappresenta un aumento del 30,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La quota che conferisce al marchio transalpino la leadership nel mercato Autovetture + Commerciali leggeri è ora dell’11,5%, 0,2 punti percentuali in più rispetto a quella registrata nel 2022. Considerando solo il mercato Autovetture, dove Peugeot è il marchio numero 1 nelle vendite con 19.492 immatricolazioni nei primi undici mesi del 2023, la crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 29,3%. Anche la quota di mercato è salita al 10,7%.

Per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali leggeri, di cui Peugeot è anche leader, ha consegnato ai suoi clienti 4.444 veicoli nel corso del 2023, aumentando le vendite del 34,9% e guadagnando una quota del 17,6%, in aumento di 1,6 punti percentuali rispetto alla quota registrata nello stesso periodo dell’anno precedente. anno.

La Peugeot 2008, con un totale di 6.480 unità vendute nei primi undici mesi del 2023, continua ad essere il modello preferito dai portoghesi. La 208 è il secondo modello più venduto del brand di Stellantis, con 5.947 unità immatricolate fino ad oggi. Il modello compatto 308, che ha appena lanciato una variante 100% elettrica, completa la top 3 del Leone, con un totale di 2.988 unità vendute. La leadership della casa francese si estende anche al mercato dei veicoli commerciali leggeri, dove il Partner è il furgone preferito da aziende e professionisti con un totale di 3.849 unità.

Gli ultimi mesi sono stati segnati da novità nei best-seller del Marchio con il lancio a novembre del nuovo 2008, l’E-308, al quale si affiancherà il nuovo 208 a dicembre. Peugeot continuerà la sua offensiva di prodotto e di modelli 100% elettrici con l’arrivo dell’E-308 SW entro la fine dell’anno, e si sta preparando al lancio della tanto attesa nuova 3008 e al rinnovamento completo della sua gamma di veicoli commerciali leggeri.

Sul versante elettrificato del mercato, Peugeot si è distinta ancora una volta nel segmento dei veicoli a basse emissioni (LEV), con un totale di 4.941 veicoli immatricolati (+94,5% delle vendite), che le hanno permesso di aumentare la sua quota di mercato all’8,4%.

Le auto puramente elettriche (BEV) Peugeot hanno totalizzato 2.930 unità vendute in questi undici mesi (+84,9%), pari ad una quota di mercato dell’8,5%. In termini di veicoli ibridi plug-in (PHEV), Peugeot è responsabile di 2.011 vetture immatricolate (+105,0%), un volume che rappresenta una quota di mercato dell’8,2%, 1,3 punti percentuali in più rispetto a quella registrata nello stesso periodo nel 2022.

Peugeot continua ad essere un chiaro leader anche nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici a batteria. Nei primi undici mesi del 2023 il leone ha immatricolato un totale di 641 veicoli, con una crescita significativa del 213% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La quota di mercato del 29,2% rappresenta anche una crescita di 2,3 punti percentuali rispetto al 2022.