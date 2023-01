Ferrari testa l’erede della 812 Superfast a Fiorano [Video]

In un nuovo video pubblicato nelle scorse ore dallo youtuber Varryx sul suo canale si vede il prototipo camuffato della erede della Ferrari 812 Supefast in fase di test in pista a Fiorano. Ricordiamo che abbiamo intravisto per la prima volta la nuova Ferrari nell’aprile 2022. Solo ad ottobre però sono state pubblicate immagini più nitide del prototipo camuffato. La Ferrari sta attualmente testando diversi muli decorati con parti della Roma con motore V8. Tuttavia, l’auto è notevolmente più grande della Roma e l’ululato del V12, come sottolinea anche l’autore del video, è inconfondibile.

In un video appena pubblicato nuovo avvistamento per l’erede della 812 Superfast

In tutta questa clip, l’ingegnere al volante della erede della Ferrari 812 Superfast guida il prototipo ai limiti del possibile faticando a tenerla sotto controllo in alcune fasi. Al momento non sono note le specifiche sul V12 che alimenta questo prototipo. L’opzione più semplice della Ferrari sarebbe quella di mantenere l’attuale propulsore da 6,5 ​​litri e apportarvi semplicemente alcune modifiche, aumentando la potenza e la coppia oltre gli 819 CV della 812 Competizione. Recentemente, nel 2021, circolavano rapporti secondo cui la Ferrari avrebbe turbocompresso il suo famoso V12 per mantenerlo in vita per un’altra generazione, ma il motore di questo prototipo suona molto come un motore aspirato.

Se la Ferrari deciderà di far avanzare il V12 attraverso qualcosa di più dei semplici aggiornamenti interni, probabilmente lo farà con l’adozione di un sistema ibrido. Un tale sistema potrebbe probabilmente portare la potenza a circa 900 CV, consentendo alla nuova vettura di inserirsi bene tra la 296 GTB da 819 CV e l’ammiraglia SF90 Stradale da mille cavalli. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito dell’erede della Ferrari 812 Superfast. Si vocifera di un debutto nel corso del 2024. Questo significa che nel 2023 potrebbero esserci molti altri avvistamenti del prototipo probabilmente anche con la sua carrozzeria definitiva.