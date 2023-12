Vivaro Electric di Stellantis è il veicolo commerciale più venduto in UK

Vivaro Electric continua a essere il furgone elettrico più venduto nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati di immatricolazione dei veicoli pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Il veicolo commerciale leggero di Stellantis continua la sua corsa come il furgone elettrico più venduto nel Regno Unito, raggiungendo la vetta delle classifiche di vendita a novembre e nell’anno

Il Vivaro Electric, recentemente nominato miglior furgone elettrico medio al concorso What Car? Van and Commercial Vehicle Awards, è leader nel mercato degli e-LCV da inizio anno, così come durante il mese di novembre. Il successo dei furgoni elettrici di Vauxhall significa che quasi il 30 per cento (28,50 per cento) dei veicoli commerciali leggeri elettrici immatricolati finora nel 2023 sono Vauxhall, aiutando il marchio a mantenere la sua posizione di produttore di veicoli commerciali elettrici elettrici più venduto nel Regno Unito a novembre e da inizio anno. -data.

Tutti gli e-LCV di Vauxhall (Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric) sono stati recentemente aggiornati per presentare nuovi propulsori all’avanguardia, nuove tecnologie e significative riduzioni di prezzo rispetto ai loro predecessori. Vauxhall è uno dei pochi marchi a offrire una variante elettrica su tutta la sua gamma di veicoli commerciali leggeri.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Il pluripremiato Vivaro Electric continua a essere il leader assoluto nelle vendite di furgoni elettrici, dimostrando la sua popolarità tra le aziende. Insieme al finanziamento Stellantis e-LCV, l’eccellente accoglienza e adozione dei nostri veicoli commerciali leggeri elettrici dimostra che gli autisti di furgoni possono sfruttare i vantaggi dell’elettrificazione”.