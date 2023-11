Vivaro Electric vince il premio “Miglior furgone elettrico medio” ai What Car? Van and Commercial Vehicle Awards

Vivaro Electric è stato nominato “Miglior furgone elettrico medio” al concorso What Car? Van and Commercial Vehichel Awards. Il premio ha riconosciuto il Vivaro Electric per la sua eccezionale autonomia, praticità e comfort. Il modello di Opel è il furgone elettrico più venduto nel Regno Unito quest’anno ed è stato elogiato dalla giuria per la sua autonomia e capacità di carico impressionanti. Con una capacità di carico massima di 1.226 kg, il Vivaro Electric può percorrere fino a 205 miglia con una singola carica (WLTP).

Steve Huntingford, redattore di What Car?, ha dichiarato: “Il Vivaro Electric è stato un ex furgone dell’anno in generale What Car? e rimane il miglior furgone elettrico di medie dimensioni che si possa acquistare. È pratico, comodo e ha una lunga autonomia. autonomia elettrica, e mentre i suoi modelli gemelli del Gruppo Stellantis offrono caratteristiche simili, si prevede che il Vivaro Electric offra valori di rivendita migliori.”

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Sono entusiasta che il Vivaro Electric possa aggiungere un altro premio al suo elenco. È chiaro che il pubblico è d’accordo con i giudici sulle capacità di Vivaro Electric, poiché continua a guidare le classifiche come il furgone elettrico più venduto in Gran Bretagna nel 2023. Sono fiducioso che la nuova generazione di furgoni elettrici Vauxhall recentemente annunciata, incluso Nuovo Vivaro L’elettricità continuerà a rivelarsi altrettanto popolare nell’aiutare le imprese britanniche a passare a un futuro elettrificato”.

Il Vivaro Electric ha già una lunga lista di premi al suo attivo, tra cui il premio “Medium Van of the Year” al What Van? Awards 2022 e “Miglior furgone elettrico medio” ai Driving Electric Awards 2022. Il Vivaro Electric è stato anche votato “Furgone internazionale dell’anno 2021”, insieme a numerosi altri importanti riconoscimenti, mentre il suo successo di vendite ha sostenuto lo status di Vauxhall come il veicolo più venduto nel Regno Unito produttore di veicoli commerciali leggeri elettrici nel 2021 e nel 2022.

Vauxhall e la società madre Stellantis stanno supportando le aziende britanniche nel passaggio ai furgoni elettrici di piccole e medie dimensioni con il programma Stellantis e-LCV Grant, disponibile su Vivaro Electric. La sovvenzione offre ulteriori 2.500 sterline in aggiunta alla sovvenzione governativa esistente per i furgoni elettrici, del valore massimo di 5.000 sterline.

L’offerta Stellantis e-LCV include anche un’installazione gratuita di una wallbox domestica e un credito di £ 400 su una carta Octopus Electroverse, che offre fino a 2.500 miglia di ricarica pubblica da oltre 500.000 caricabatterie in tutto il Regno Unito e in Europa, il tutto da un unico dispositivo facile da usare.

Il contributo e-LCV è disponibile su tutte le opzioni di acquisto e leasing, compreso l’acquisto definitivo, la vendita/vendita condizionale, il leasing finanziario o il contratto di noleggio aziendale tramite Leasys, garantendo che tutti i clienti che passano all’elettrico possano trarne vantaggio.