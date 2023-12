Nuove Alfa Romeo GTV ed E-SUV: nel segmento E si giocherà il futuro del Biscione

Nuove Alfa Romeo GTV ed E-SUV dovrebbero essere le due auto con le quali lo storico marchio milanese farà finalmente il suo ritorno nel segmento E del mercato dopo molti anni. Queste due auto che vedremo nel 2027 e nel 2028 saranno due modelli fondamentali per rendere la casa automobilistica del Biscione il vero brand premium globale di Stellantis. Questo è l’obiettivo del suo numero uno l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato e più in generale di tutta Stellantis.

Nel futuro del Biscione un ruolo determinante potrebbero averlo le nuove Alfa Romeo GTV ed E-SUV

Delle nuove Alfa Romeo GTV ed E-SUV di cui qua vi mostriamo due dei tanti render apparis sul web negli ultimi tempi sappiamo che saranno entrambe prodotte su piattaforma STLA Large di Stellantis. Entrambe dovrebbero essere prodotte in Italia. Lo stabilimento di Cassino potrebbe avere molte chance di ospitare la loro produzione oltre a quella di Maserati Grecale e delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Ovviamente non si può escludere che alla fine Stellantis possa trovare anche un’altra soluzione.

Le nuove Alfa Tomeo GTV ed E-SUV rappresenteranno dunque il top di gamma di Alfa Romeo e quindi il non plus ultra di lusso, tecnologia, prestazioni, design, e potenza del Biscione. Si tratterà di auto di grandi dimensioni, si parla di quasi 5 metri. Le due vetture dunque saranno pensate per fare bene in mercati fondamentali come Stati Uniti, Cina e Medio Oriente. In particolare si dice che la nuova Alfa Romeo GTV possa essere una sorta di berlina coupè elettrica ad alte prestazioni. Invece il futuro E-SUV che non ha ancora un nome sarà un modello di grandi dimensioni ma con un design accattivante. Si dice che possa avere grande spazio interno con tre file di sedili per un totale di 7 posti. A bordo lusso e tecnologia dovrebbero farla da padrone.

Dunque cresce l’attesa di sapere come saranno effettivamente le nuove Alfa Romeo GTV ed E-SUV. Mancano ancora un po’ di anni ma siamo certi che nel corso dei prossimi mesi le prim,e indicazioni su queste auto inizieranno ad emergere. Vedremo dunque effettivamente cos’altro verrà fuori nel frattempo che Alfa Romeo svelerà le altre auto previste e cioè il SUV compatto che vedremo nel 2024 e le nuove generazioni di Giulia e Stelvio.