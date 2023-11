Nuova Alfa Romeo GTV potrebbe portare il Biscione ad un nuovo livello

La nuova Alfa Romeo GTV è una delle vetture più attese dagli appassionati del marchio del biscione, che vorrebbero rivedere il leggendario nome di Gran Turismo Veloce su una coupé sportiva e raffinata. La nuova GTV era stata presentata nel 2018 come parte del piano industriale di Alfa Romeo, ma da allora non ci sono state molte notizie ufficiali sul suo sviluppo. Tuttavia, secondo alcune voci, la vettura sarebbe ancora in progetto e potrebbe arrivare entro il 2027 grazie all’ingresso del gruppo Stellantis. Secondo indiscrezioni si tratterà di un modello importante in quanto sarà quello con il quale si avrà la reale percezione di un cambiamento di marcia per la casa automobilistica del Biscione che a quel punto avrà completato la sua trasformazione in un brand di alto livello.

Nuova Alfa Romeo GTV sarà l’auto con cui il Biscione dimostrerà a tutti di voler realmente alzare il suo livello

Vediamo cosa conosciamo finora e come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo GTV. La nuova Alfa Romeo GTV sarebbe costruita sulla piattaforma STLA Large, la stessa che sarà usata per le future generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Si tratterebbe quindi di una coupé a quattro porte e quattro posti, con una linea slanciata e dinamica, ispirata alla mitica Alfa Romeo SZ soprattutto per la coda tronca. La futura vettura del Biscione sarebbe naturalmente un’auto dalle elevate prestazioni. Si dice addirittura che la versione Quadrifoglio che sarà la futura top di gamma avrà oltre 1.000 cavalli di potenza e sarà in grado di accelerare da 0 a 100 in soli 2 secondi.

Nuova Alfa Romeo GTV

La futura vettura del Biscione, di cui dovremmo avere presto notizie importanti, avrebbe anche una particolare cura per la tecnologia e la connettività, con un sistema multimediale di ultima generazione, un cruscotto digitale, una serie di sistemi di assistenza alla guida e una modalità di guida elettrica. La vettura offrirebbe una guida emozionante e divertente, ma anche confortevole e sicura, grazie alla qualità dei materiali, alla cura dei dettagli e alla dotazione di sicurezza. Qui vi mostriamo uno dei tanti render che sono apparsi sul web per immaginare come sarà il design della nuova Alfa Romeo GTV quando finalmente sarà presentata.