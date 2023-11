Alfa Romeo E-SUV: le sue caratteristiche potrebbero sorprendere

Alfa Romeo, il marchio italiano di auto sportive e di lusso, ha in programma di lanciare un nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni, che potrebbe competere con la BMW iX, il modello di punta della gamma elettrica del costruttore tedesco. Il futuro Alfa Romeo E-SUV, che non ha ancora un nome ufficiale, dovrebbe arrivare nel 2027, secondo quanto riferito dal CEO Jean-Philippe Imparato.

Le linee di design del futuro Alfa Romeo E-SUV e anche le sue prestazioni e il suo assetto potrebbero stupire e non poco

Il SUV Alfa Romeo sarà basato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa che verrà usata per altri modelli elettrici del gruppo. Il modello avrà anche un design distintivo, che riprenderà gli elementi stilistici tipici del marchio, come il trilobo anteriore, i fari affilati e la coda sportiva. L’auto avrà una lunghezza di circa 5 metri e sarà anche molto largo e alto. Alfa Romeo E-SUV offrirà anche un abitacolo spazioso e raffinato, con materiali di qualità, tecnologie avanzate e soluzioni di connettività e sicurezza.

A proposito del futuro Alfa Romeo E-SUV si vocifera che le sue caratteristiche sorprenderanno e non poco chi si aspetta il solito SUV di grandi dimensioni come quelli che circolano sul mercato. Infatti sia dal punto di vista del design che da quello delle specifiche e delle caratteristiche tecniche questo modello potrebbe stupire. Si parla di un aspetto molto sportivo nonostante si tratti di un modello davvero imponente. Anche le prestazioni dovrebbero essere più simili a quelle di una berlina coupé che di un grande SUV. Insomma con la futura top di gamma la casa automobilistica del Biscione ha intenzione di sorprendere e non poco in maniera da poter finalmente assumere una posizione di rilievo all’interno del segmento premium del mercato auto anche in paesi importanti come Cina e Stati Uniti.

Alfa Romeo E-SUV

A proposito di Alfa Romeo E-SUV qui vi mostriamo un nuovo render realizzato da Morteza Rabiee che anticipa per sommi capi quelle che potrebbero essere le linee di design di questo veicolo che come abbiamo detto in precedenza potrebbe arrivare tra la fine del 2027 e gli inizi del 2028 come seconda auto di segmento E del Biscione dopo una berlina coupé che dovrebbe anticipare di qualche mese il suo lancio.