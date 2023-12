Astra Electric vince l’Efficiency Award agli Electrifying.com Awards 2024

Astra Electric è stata nominata vincitrice dell’Efficiency Award agli Electrifying.com Awards 2024 per la sua straordinaria efficienza complessiva e la sua tecnologia innovativa. I premi Electrifying.com riconoscono e premiano i veicoli elettrici e le innovazioni che rappresentano risultati significativi nel campo. La nuova Astra Electric ha ricevuto elogi dalla giuria per aver raggiunto la massima efficienza tra tutte le auto testate dal team di esperti di Electrifying.com, grazie alla batteria di nuova generazione e all’efficiente motore elettrico.

La nuova Astra Electric ha ricevuto elogi dalla giuria per aver raggiunto la massima efficienza tra tutte le auto testate

La nuova Astra Electric è alimentata da un motore elettrico più efficiente e silenzioso che sviluppa 156 CV e 270 Nm di coppia, capace di 4,2 miglia per kWh (WLTP). La pompa di calore del veicolo fa sì che il motore elettrico possa funzionare con la massima efficienza sia in climi caldi che freddi. Con la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida – Eco, Normale e Sport – la nuova Astra Electric ha un’autonomia di 415 km (WLTP) in modalità Normale, mentre la guida in modalità Eco offre il potenziale per un’efficienza ulteriormente migliorata. I conducenti possono anche attivare la modalità “B” per un maggiore recupero di energia in frenata.

La batteria agli ioni di litio di nuova generazione da 54 kWh, composta da 102 celle in 17 moduli con sistema di raffreddamento a liquido, garantisce un’efficienza ottimale. Le dimensioni compatte della nuova batteria si traducono in un peso a vuoto inferiore per una maggiore efficienza: la nuova Astra Electric pesa solo 58 kg in più rispetto alla versione ibrida plug-in, senza compromettere lo spazio dei passeggeri e la capacità del bagagliaio. La nuova Astra Electric supporta la ricarica rapida da 100 kW, consentendo una ricarica dal 20% all’80% in soli 26 minuti.

Altre caratteristiche che contribuiscono all’impressionante efficienza della nuova Astra Electric includono cerchi in lega aerodinamici da 18 pollici e dimensioni specifiche degli pneumatici (215/45 R18 A+), oltre a sedili riscaldati e volante riscaldato per preservare la temperatura dell’abitacolo. Utilizzando l’app MyVauxhall, gli automobilisti possono anche precondizionare l’abitacolo della propria auto, contribuendo a massimizzare l’autonomia di guida elettrica utilizzando l’elettricità di rete per riscaldare o raffreddare l’abitacolo prima di un viaggio.

Ginny Buckley, fondatrice e CEO di Electrifying.com, ha dichiarato: “La nuova Astra Electric ci ha scioccato nel migliore dei modi, essendo l’auto elettrica più efficiente che abbiamo mai guidato. Sappiamo che molti acquirenti sono preoccupati per l’autonomia dei modelli elettrici e su un viaggio di oltre 200 miglia abbiamo percorso una media di cinque miglia per ogni kWh di energia nella batteria, una cifra notevole che darà tranquillità ai potenziali proprietari”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “I nostri ingegneri si sono concentrati sulla massimizzazione dell’efficienza di Astra Electric in modo che utilizzi meno energia e possa quindi andare oltre tra una ricarica e l’altra, quindi siamo molto orgogliosi di ricevere questo riconoscimento dagli esperti di Electrifying .com. Questa stessa tecnologia è stata resa disponibile anche negli altri nostri veicoli elettrici, il che significa che un numero maggiore di conducenti britannici sarà in grado di passare all’elettrico nel modo più efficiente possibile”. Vauxhall offre ora sei veicoli passeggeri completamente elettrici e offrirà una versione completamente elettrica di ogni modello a partire dal 2024.