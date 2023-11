Ferrari 296 GT3: due vetture correranno nella GT WC Asia 2024

Nel mondo del motorsport si preannuncia una stagione entusiasmante per il 2024 grazie all’ingresso in campo di Absolute Racing nella GT World Challenge Asia con due vetture di eccezione: le Ferrari 296 GT3.

La notizia, resa nota durante il GP di Macao, segna l’inizio di una collaborazione strategica tra il team asiatico e Ferrari, notoriamente conosciuta per le sue prestazioni di alto livello e il suo inconfondibile cavallino rampante.

Ferrari 296 GT3: Absolute Racing ha annunciato una partnership con Maranello per il campionato asiatico

La 296 GT3, con la sua elegante livrea nera e inserti in giallo fluorescente, si distingue non solo per il suo design ma anche per le sue capacità tecniche eccezionali. La supercar da competizione rappresenta una scelta strategica per Absolute Racing, che si è già distinto in passato per le sue vittorie nei circuiti GT in Asia, inclusi la GT WC Asia, il China Endurance Championship, la 12 Ore di Sepang e il GP di Macao.

La stagione 2024 della GT World Challenge Asia promette di essere ricca di adrenalina con sette tappe e 14 gare. Si parte da Sepang dal 19 al 21 aprile, per proseguire con gli appuntamenti in Thailandia, Giappone e infine a Shanghai, dove si concluderà la stagione dal 13 al 15 settembre.

L’attesa cresce per conoscere chi saranno i piloti che guideranno le due Ferrari 296 GT3 del team Absolute Racing. L’annuncio di questi protagonisti sarà comunicato a breve, aumentando l’entusiasmo e le aspettative dei fan del motorsport.

Absolute Racing, nel frattempo, consolida la sua presenza in Asia con l’apertura di Absolute Corse, una nuova filiale con sede principale a Shanghai e una base operativa vicino al circuito di Sepang, in Malesia. Questa espansione testimonia l’impegno e la passione del team per il motorsport, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel panorama delle corse GT asiatiche.

Con l’arrivo delle Ferrari 296 GT3 nel team, la GT World Challenge Asia 2024 si annuncia un evento imperdibile per gli appassionati di Ferrari e del motorsport in generale.