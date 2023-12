Peugeot 508 Hybrid alla scoperta delle Grandi Panchine di Chris Bangle

Nell’incantevole scenario che unisce arte, natura e tecnologia avanzata, Peugeot ha portato la sua Peugeot 508 Hybrid in un viaggio unico alla scoperta della Grande Panchina n°172, creata dal visionario designer Chris Bangle, situata a Pozzol Groppo, al confine tra Piemonte e Lombardia.

La 508 Hybrid, con la sua tecnologia ibrida plug-in, offre un’autonomia di circa 60 km in modalità completamente elettrica, ideale per esplorare queste meraviglie senza impattare sull’ambiente. Il motore, con una potenza di 180 o 225 CV e una coppia massima di 360 Nm, promette prestazioni davvero interessanti, garantendo allo stesso tempo un impatto ambientale ridotto, come dimostrato dall’accesso gratuito all’Area C di Milano.

Peugeot 508 Hybrid: la ibrida plug-in parte alla scoperta delle Panchine Giganti

Grazie alle sue modalità di guida Sport, Confort, Hybrid ed Electric, la berlina si adatta perfettamente ad ogni percorso. L’opzione B per un recupero energetico ottimizzato e la funzione E-Save per la conservazione della carica, migliorano ulteriormente l’efficienza del veicolo. Il sistema Active Suspension Control di Peugeot permette di adattare le sospensioni in base alle esigenze di comfort o di precisione nella guida.

La sicurezza è una priorità per il marchio di Stellantis, come evidenziato dalla disponibilità di vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e dalla funzione Night Vision, che utilizza una telecamera a infrarossi per rilevare ostacoli fino a 250 metri di distanza.

Come anticipato ad inizio articolo, la casa del Leone ha visitato la Grande Panchina n°172. Queste opere d’arte, sparse tra Piemonte e Lombardia, offrono un’esperienza unica di immersione nella natura e nell’arte locale, perfettamente accessibili con la Peugeot 508 Hybrid.

Il viaggio a bordo della 508 Hybrid ha permesso di esplorare le bellezze naturali e artistiche del Nord Italia e di vivere un’esperienza di guida all’avanguardia, che dimostra l’impegno di Peugeot nella sostenibilità e nell’innovazione. La combinazione di prestazioni, efficienza e stile rende questo modello il compagno ideale per un’avventura ricca di cultura e rispetto per l’ambiente.