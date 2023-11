Jeep Commander: il SUV di gran successo ancora al centro dell’attenzione

Nella sua nuova campagna, Jeep mette in risalto il SUV più grande e sofisticato del marchio prodotto in Brasile. Sviluppata in collaborazione con Fbiz, l’azione di comunicazione vede protagonista Jeep Commander in un viaggio fino alla fine del mondo per dimostrare che l’avventura non finisce mai. “La Jeep Commander è un vero successo in Brasile. Leader assoluto nelle vendite nel suo segmento, è sinonimo di raffinatezza, tecnologia, sicurezza e, ovviamente, tanta avventura! Ed è questo che vogliamo mostrare con questa campagna, tutta la versatilità e l’emozione che solo Commander offre sul mercato”, afferma Frederico Battaglia, vicepresidente Marketing & Comunicazione di Stellantis per il Sud America.

Jeep Commander protagonista di una nuova campagna di comunicazione con l’agenzia Fbiz

La campagna si basa sull’unicità della Jeep Commander: le sue dimensioni la definiscono già come un vero fornitore di avventure. Con spazio per un massimo di sette persone, finiture premium e dotata della piattaforma di servizi connessi – Adventure Intelligence – di fatto l’unica della gamma con Alexa a bordo, con accesso a tutte le funzioni di assistente vocale –, il SUV di Jeep permette ai suoi proprietari vivere e condividere le avventure più incredibili con coloro che amano.

È proprio questa la storia raccontata dalla campagna: un gruppo di amici vive un’avventura dopo l’altra, attraversando foreste e montagne, deserti e ghiacciai, fino a raggiungere la “fine del mondo”, sulla punta estrema (e ghiacciata) del continente. E una volta arrivati ​​lì, non soddisfatti, partono alla ricerca dell’“inizio del mondo” in un’avventura che non finisce mai.

“Chi non ha mai pensato di vivere un’avventura infinita con gli amici? E la nostra campagna dimostra che Jeep Commander è il vettore perfetto per questo: con più tecnologia, più spazio e più capacità, è lo spirito Jeep al suo apice. E mostreremo durante tutto il nostro percorso di comunicazione (e fino alla fine del mondo, perché no?) tutte le proprietà che rendono la Commander una delle auto più desiderate oggi”, commenta Fabiano Pinel, Direttore Creativo Esecutivo di Fbiz.

Il film è prodotto da Zohar con la regia del duo Tomat (Tomas Salles e Mateus Araújo), che qui impiegano tutta la competenza caratteristica della loro carriera per quanto riguarda l’eccellenza nell’uso degli effetti digitali – cosa che può essere dimostrata nella creazione dei pinguini nel film.