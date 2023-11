Lancia Pu+Ra HPE grande protagonista della mostra “Drive Different” al MAUTO

Dal 24 novembre 2023 al 7 aprile 2024, Lancia Pu+RA HPE sarà protagonista al MAUTO di Torino che ospita la mostra “Drive Different”, un’installazione temporanea, parallela alla collezione museale permanente, concepita per celebrare 50 anni di storia della mobilità. Al Museo sono esposti molti modelli leggendari, vetture che si sono distinte nel tempo come creazioni innovative e visionarie, evidenziando come l’auto rappresenti sempre la libertà, anche in un contesto di mobilità in continua evoluzione.

La mostra analizza le sfide passate e future della mobilità, indissolubilmente legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile, dove il settore automobilistico gioca un ruolo di primo piano nel fornire soluzioni per la protezione dell’ambiente e la transizione ecologica. Per completare questo viaggio attraverso gli ultimi 50 anni, l’area finale della mostra ospita la Lancia Beta Coupé, svelata nel 1973, accanto alla vera icona dell’esposizione, la Lancia Pu+Ra HPE, manifesto 100% elettrico del marchio che rappresenta la sua visione per i prossimi dieci anni in termini di design, interior feeling, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia senza sforzo.

La concept car Lancia reinterpreta la tradizione in chiave moderna, in una perfetta sintesi di purezza e radicalità: dagli iconici fari posteriori rotondi ispirati alla mitica Lancia Stratos alle linee orizzontali che ricordano la struttura delle veneziane della Lancia Beta HPE degli anni ’70, alla “calice” rivisitato sul davanti. Il marchio Lancia è stato sicuramente uno dei più grandi nomi nella storia dell’industria automobilistica italiana, fatta di bellissime auto dal design senza tempo, combinato con una tecnologia senza sforzo.

Questa gloriosa eredità dovrà ora ispirare i modelli Lancia del futuro, all’insegna del design sostenibile per vetture moderne destinate a circolare nelle città europee di oggi e di domani, per rivisitare la tradizione e puntare sulla sostenibilità.