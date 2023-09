Fiat Ducato è la migliore base per camper disponibile sul mercato

Nella recente edizione del prestigioso Camping Life Trophy, indetto dalla rinomata rivista tedesca Auto Zeitung, il Fiat Ducato si è distinto, aggiudicandosi il premio nella categoria Camper Van Base Models.

Per chi segue il mondo dei camper, questo riconoscimento è più che meritato: Auto Zeitung non è solo una delle tre principali riviste automobilistiche della Germania, ma è anche un punto di riferimento indiscutibile per le tendenze del settore.

Fiat Ducato: il veicolo ha ricevuto un importante riconoscimento da Auto Zeitung

I lettori del magazine, veri appassionati del camperismo, pongono grande enfasi su fattori come l’ottimo rapporto qualità/prezzo, il comfort di guida e le tecnologie avanzate di assistenza alla guida e di infotainment.

In questo caso, il Ducato soddisfa appieno queste esigenze. Non si tratta solo di un eccellente furgone convertibile, ma anche di un veicolo base ideale per camper semi-integrati e modelli completamente integrati.

Fiat Professional continua ad essere leader nel suo segmento grazie, tra l’altro, ai suoi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Queste tecnologie portano il Ducato su livelli di sicurezza paragonabili a quelli delle moderne auto.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il modello offre propulsori con potenze fino a 180 CV, accoppiabili sia a trasmissioni manuali che a un cambio automatico a 9 marce.

Vanta oltre 40 anni di storia

Con una produzione iniziata oltre 40 anni fa, il Fiat Ducato ha attraversato diverse fasi di evoluzione senza mai perdere il suo appeal. Dalla sua prima apparizione nel 1981, è diventato un modello globale, venduto in oltre 80 paesi e sempre più personalizzabile, passando dal ruolo di partner funzionale per i professionisti a veicolo di lusso, soprattutto quando trasformato in camper.

In questo contesto, il Ducato si pone come il modello più premium dell’intera gamma di Fiat Professional. Insomma, non è solo una scelta popolare, ma una scelta eccellente per qualsiasi appassionato di camper, confermata dal riconoscimento autorevole di Auto Zeitung.