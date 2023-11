Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le future generazioni mostrate ai sindacati

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono due delle novità più attese tra quelle anticipate a proposito del futuro della casa automobilistica del Biscione. Le future generazioni dei due modelli di segmento D dovrebbero arrivare tra il 2025 e il 2026. Lo hanno confermato Rocco Palombella e Gianluca Ficco della Uilm che a Mirafiori hanno anche potuto vedere in anteprima la nuova Lancia Ypsilon e i futuri modelli di Jeep tra cui l’erede di Compass che sarà prodotta a Melfi. I sindacalisti hanno anche confermato che le future Giulia e Stelvio saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino come le attuali generazioni.

I sindacati hanno visto in anteprima le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che saranno prodotte a Cassino

I sindacati sperano però che a Cassino oltre a questi due modelli che saranno prodotti su piattaforma STLA Large possano aggiungersi anche altre auto in maniera da garantire la piena occupazione della fabbrica. A quanto pare le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono quasi pronte per la produzione che potrebbe iniziare a fine 2024 per la Giulia e a fine 2025 per la nuova Stelvio. Sempre a Cassino presto si partirà con la produzione della versione elettrica della Maserati Grecale che è l’altro modello che adesso viene prodotto in quella fabbrica insieme alle attuali generazioni di Giulia e Stelvio.

Infine si vocifera che il quarto modello che potrebbe essere assegnato allo stabilimento di Cassino, potrebbe essere il futuro E-SUV di cui nei giorni scorsi ha parlato lo stesso CEO della casa automobilistica del Biscione Jean-Philippe Imparato.

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono due delle prossime novità previste da Stellantis per il rilancio di Alfa Romeo che punta a diventare un brand premium globale facendo bene in ogni parte del mondo ed in primis in mercati importanti come Cina e Stati Uniti. Oltre a queste due auto di segmento D nei prossimi anni è atteso l’arrivo di un B-SUV che debutterà nel 2024 e di due auto di segmento E un SUV di grandi dimensioni e una berlina coupé ad alte prestazioni.