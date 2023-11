Fiat 500e: tre esemplari speciali all’asta per beneficenza durante l’Art Basel Miami Beach 2023

Fiat 500e sarà al centro dell’attenzione per aiutare il pianeta il 7 dicembre durante Art Basel Miami Beach 2023, quando tre veicoli su misura progettati in collaborazione con gli iconici marchi italiani Armani, Bvlgari e Kartell saranno messi all’asta in una località sconosciuta. Il ricavato andrà a beneficio di un’organizzazione no-profit che verrà nominata dopo l’asta.

“È raro che una casa automobilistica unisca gli sforzi con i marchi italiani più iconici di tre diversi settori, design della moda, design dell’arredamento e lusso, per creare qualcosa di veramente unico che combini l’arte con un messaggio rispettoso della terra, rendere le auto disponibili tramite aste è ancora più insolito”, ha affermato Olivier Francois, CEO di FIAT e global chief marketing officer di Stellantis. “Queste tre versioni speciali pongono le basi per la missione sostenibile di FIAT e creano slancio mentre ci avviciniamo all’arrivo della Fiat 500e completamente elettrica in Nord America”.

Questa cadenza di eventi contribuisce allo slancio creato mentre la FIAT si prepara a lanciare la Fiat 500e completamente elettrica. La vettura di Fiat sarà la prima offerta di veicoli elettrici di Stellantis in Nord America. A differenza di qualsiasi city car elettrica disponibile, la Fiat 500e democratizza non solo la mobilità elettrica, ma anche le modalità di acquisto, il tutto svolgendo un ruolo significativo nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis che punta al 50% delle vendite di BEV di autovetture e veicoli commercili leggeri negli Stati Uniti e un mix di vendite BEV di autovetture al 100% in Europa entro il 2030. Stellantis è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038.

Simon de Pury condurrà l’asta. Il 28 novembre sarà pubblicato un catalogo online sulla sua innovativa piattaforma de PURY. Ciò offre un’opportunità esclusiva a coloro che non possono partecipare all’evento di registrarsi per le offerte pre e per corrispondenza, garantendo loro l’accesso alla registrazione, alle offerte online e telefoniche prima dell’asta. “Sono molto entusiasta di condurre l’asta delle tre uniche Fiat 500e. Sono splendide e bellissime opere d’arte su ruote. È meraviglioso che il ricavato dell’asta vada interamente a favore dell’ambiente”, ha affermato Simon de Pury.

Banditore, mercante d’arte, curatore, fotografo e dj, Simon de Pury è una delle figure di spicco del mondo dell’arte. Famoso per la sua leggendaria performance sul podio delle aste, che gli è valso il soprannome di “il Mick Jagger delle aste”, de Pury ha messo all’asta e si è assicurato alcune delle collezioni d’arte più leggendarie. Inoltre, in quanto attivo banditore di beneficenza, si stima che de Pury abbia raccolto diversi miliardi di dollari per numerosi enti di beneficenza e istituzioni culturali nel corso della sua carriera.