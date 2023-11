Nuovo Citroën C3 Aircross: confermata la data di lancio in Brasile

Per chiudere in bellezza il mese di novembre, il 29 verrà lanciato ufficialmente in Brasile il Nuovo Citroën C3 Aircross, che arriverà sul mercato ricco di novità, tecnologia, comfort e tutta l’accessibilità di una Citroën. Il Nuovo C3 Aircross è prodotto presso l’Automotive Hub di Porto Real (RJ) e riunisce elementi esclusivi, come il pluripremiato motore Turbo 200 fino a 130 CV, un cambio automatico CVT a sette velocità e un cruscotto digitale 7” personalizzabile. L’unico SUV fino a sette posti del segmento in Brasile offrirà un ampio volume del bagagliaio, con una capacità fino a 493 litri e un sistema di ventilazione supplementare per la seconda e terza fila.

Il 29 novembre avverrà il debutto ufficiale del nuovo Citroën C3 Aircross

Tutto questo senza rinunciare alla versatilità degli ampi angoli di entrata e uscita, all’aspetto robusto e alle numerose novità che verranno svelate la prossima settimana. Sarà possibile seguire tutto sul lancio più atteso di Citroën sui social del marchio e scoprire, molto presto, tutte le caratteristiche del SUV che ha già conquistato il pubblico con il suo stile unico. Nonostante alcune immagini e dettagli rivelati, Citroën non ha ancora fornito tutti i dettagli riguardanti la nuova C3. Nel comunicato più recente, la società ha rivelato che l’auto stava completando i test di omologazione dopo aver percorso più di 500.000 chilometri nelle mani degli ingegneri Stellantis. Tutta la produzione sarà concentrata nello stabilimento di Porto Real (RJ), che rifornirà non solo il Brasile ma anche diversi paesi della regione, tra cui Colombia, Cile, Argentina e Perù.

In totale, il crossover misura 4,32 metri di lunghezza (circa 34 centimetri in più rispetto al fratello C3 hatchback), 1,80 m di larghezza e 2,67 m di passo (un aumento di 13 cm). Da segnalare anche l’altezza da terra di 200 millimetri, pensata per garantire agilità nell’utilizzo quotidiano anche sugli ostacoli. Il marchio ha sottolineato anche la capacità del bagagliaio, 493 litri.