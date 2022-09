Jeep Recon e Wagoneer S arriveranno anche in Australia

Jeep ha confermato che i SUV elettrici Recon e Wagoneer S recentemente rivelati saranno commercializzati anche in Australia, mentre il debutto di Avenger in quel paese non è ancora certo. La Recon EV entrerà in produzione negli Stati Uniti nel 2024, idem per la Wagoneer S dall’aspetto più elegante. Entrambi utilizzeranno l’architettura EV “STLA Large” di Stellantis progettata appositamente per soddisfare le esigenze dei veicoli elettrici.

Jeep Recon e Wagoneer S saranno lanciati anche in Australia nei prossimi anni

“La Recon e la Wagoneer S sono sicure per l’Australia”, ha detto questa settimana il CEO di Jeep Christian Meunier a Detroit parlando con la stampa di quel paese. “Ovviamente l’Australia era molto indietro due, tre anni fa con l’elettrificazione. Non c’era nemmeno una domanda, ma adesso il paese sta recuperando terreno.”

Meunier non ha rivelato i tempi di arrivo di queste due auto in Australia ma ipotizziamo che il 2025 possa essere l’anno giusto dato che con ogni probabilità gli Stati Uniti avranno la priorità con le tirature di produzione iniziali. Jeep ha recentemente affermato di volere che il 50% delle vendite negli Stati Uniti e il 100% delle vendite in Europa siano veicoli elettrici a batteria entro il 2030.

C’è un’altra Jeep EV in lavorazione, l’Avenger, che è più focalizzata sull’Europa rispetto all’altra coppia. Questo piccolo SUV debutterà a Parigi questo ottobre e arriverà negli showroom di quel continente all’inizio del 2023. “Avenger andrà nel Regno Unito, andrà in Giappone e stiamo anche guardando all’Australia, dobbiamo però capire se c’è mercato per questo modello”, ha aggiunto Meunier.

Meunier ha affermato che la stragrande maggioranza dei futuri modelli Jeep è stata progettata per la guida a destra e si è impegnata nel mercato australiano e nella produzione con guida a destra in generale. Prima di lanciare i suoi primi veicoli elettrici in Australia, Jeep introdurrà in quel paese il suo primo ibrido plug-in, il Grand Cherokee 4xe, all’inizio del 2023.

