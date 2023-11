Opel: rivestimenti interni vegani per le sue auto

Emozionale, elettrica, economica e sostenibile: questi sono gli elementi chiave dell’approccio Opel alla mobilità individuale del futuro. La casa automobilistica tedesca di Rüsselsheim ha già 15 modelli elettrificati. L’anno prossimo, il marchio con il logo “Blitz” offrirà almeno un modello elettrico in ciascuna delle sue linee di modelli. Tuttavia, a partire dal 2025, tutti i nuovi modelli Opel saranno disponibili solo in versione elettrica. Il passaggio alla mobilità elettrica è una delle pietre miliari dell’ambizione del marchio di Stellantis di fornire una mobilità sostenibile, e un’altra è l’espansione dell’offerta vegana a modelli di tutti i segmenti.

Componenti interni esclusivamente vegani per molte auto elettriche Opel

I vegani ora hanno più scelte oltre al cibo che mangiano o ai vestiti che indossano. Possono anche scegliere le auto “vegane” di Opel, la cui gamma di prodotti comprende numerosi modelli di autovetture e veicoli commerciali leggeri con rivestimenti interni realizzati con materiali vegani. Oltre a non contenere prodotti di origine animale, le pelli sintetiche e i materiali vegani soddisfano gli stessi elevati standard di aspetto e sensazione delle finiture convenzionali.

Tutte le opzioni di rivestimento interno offerte in molte attuali auto elettriche Opel sono realizzate esclusivamente con materiali vegani. Stiamo parlando di modelli come la Corsa Electric, che festeggerà presto il suo debutto nelle concessionarie, la Opel Astra Sports Tourer Electric, che ha avuto la sua anteprima mondiale a settembre alla fiera IAA Mobility di Monaco, l’Astra Electric e la Quadriciclo Opel Rocks Electric. Inoltre, anche le versioni base dei rivestimenti interni offerti in molti modelli Opel attuali e le loro varianti sono vegane.

Opel offre già un’interessante gamma di veicoli “vegani” ai clienti che desiderano adottare uno stile di vita “senza prodotti di origine animale” nella loro mobilità. Dato che il mercato vegano globale continuerà a crescere e Opel si impegnerà a fornire soluzioni di mobilità sempre più sostenibili in tutta la sua gamma, in futuro i nuovi modelli a marchio Blitz amplieranno ulteriormente la sua offerta vegana.