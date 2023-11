Una Ferrari 365 GTC4 del 1972 va all’asta negli Stati Uniti

Una Ferrari 365 GTC4 del 1972 sarà proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti nell’asta Geared Online, che andrà in scena sul web da lunedì 4 dicembre a venerdì 8 dicembre. I lotti proposti durante questa vendita all’incanto, gestita dagli specialisti di Gooding & Company, regalano un assortimento di modelli per tutti i gusti, ma il primato emotivo va sempre alle opere del “cavallino rampante”. Vale anche per la vettura di cui ci stiamo occupando, pur non essendo questa una delle più amate fra quelle del marchio emiliano.

Mantenuta dal suo proprietario originario fino al 2006, la Ferrari 365 GTC4 in catalogo giunge dalla California meridionale e viene offerta senza un prezzo di riserva. Non si tratta di una granturismo in serie limitata, ma circola in un numero molto ridotto di esemplari: si parla di 508 unità. Ciò rende ancora più appetibile l’acquisto, anche nella dimensione collezionistica.

La carrozzeria presenta una finitura Marrone Colorado, con pellami interni di colore beige. A consegnare la sportiva di Maranello, da nuova, fu la concessionaria del marchio di Beverly Hills. Non si conoscono, al momento, tanti dettagli sul lotto, ma presto la scheda descrittiva sarà completata. In attesa che ciò avvenga, dedichiamo alcune parole al modello.

La Ferrari 365 GTC4 raccolse il testimone della 365 GT 2+2. Questa vettura giunse sul mercato nel 1971 e concluse il suo ciclo produttivo due anni dopo. Pur avendo dei tratti molto filanti, da coupé biposto, metteva a disposizione due piccoli posti a sedere nella parte posteriore, dietro la prima fila. Pininfarina era riuscito a dissimulare bene la loro presenza, ma il carisma non ero lo stesso di altre opere del “cavallino rampante”.

Foto Ferrari

Variante meno esasperata della “Daytona“, questa creatura 2+2 gode della spinta di un motore V12 da 4390 centimetri cubi di cilindrata, alimentato da 6 carburatori Weber 38DCOE, disposti lateralmente. Qui la potenza massima è di 340 cavalli, ma sugli esemplari statunitensi, come quello proposto all’asta da Gooding & Company, si riduce a 320 cavalli, per la necessità di ottemperare alle norme antinquinamento più restrittive previste in quell’area del mondo. Il tutto su un peso a vuoto di 1450 chilogrammi.

L’energia in corpo viene scaricata a terra, sulle ruote posteriori, giovandosi di un cambio manuale a 5 rapporti. Molto incisivo il quadro prestazionale, ben rappresentato dalla punta velocistica di 260 km/h. Per il telaio della Ferrari 365 GTC4, come al solito, gli uomini di Maranello optarono per una struttura tubolare in acciaio. Le sospensioni sono indipendenti, con quadrilateri trasversali, sia davanti che dietro. I freni sono a disco. Queste le dimensioni del modello: 4550 mm di lunghezza, 1780 mm di larghezza, 1270 mm di altezza, 2500 mm di passo. La carreggiata, sia all’anteriore che al posteriore, è di 1470 mm.

Fonte e foto | Gooding & Company