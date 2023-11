Ferrari: ecco come è andato il Gran Premio di Macao 2023

Il Gran Premio di Macao 2023 della FIA GT World Cup si è distinto come un evento molto importante per il team Harmony Racing e il suo pilota Daniel Serra, alla guida della nuova Ferrari 296 GT3. Serra ha impresso il suo marchio nell’evento, culminando con un impressionante quarto posto nella competizione principale.

La pista di Guia, con i suoi 6,12 km di lunghezza, ha ospitato la sfida tra le più prestigiose vetture GT3. Nel corso della competizione, Serra – al suo primo approccio con il circuito di Macao – ha mostrato una notevole abilità.

Ferrari: Daniel Serra conclude il GP di Macao 2023 in quarta posizione con la sua 296 GT3

Partendo dalla settima posizione nella griglia di partenza, ha guadagnato terreno nella gara di qualifica di sabato, terminando sesto, una prestazione che preludeva a un risultato ancora più significativo nella gara finale di domenica.

Durante la gara principale, il pilota brasiliano ha dimostrato una guida impeccabile, mantenendosi costantemente nelle prime posizioni e sfiorando il podio. La sua 296 GT3 ha terminato a soli 6 secondi dalla Mercedes vincitrice, pilotata da Raffaele Marciello. Il punto culminante della sua performance è stato il miglior tempo sul giro di 2:16.051, ottenuto durante il settimo giro.

Al contrario, la gara di Weian Chen – alla guida della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 – è stata meno fortunata. Un incidente al nono giro ha causato il suo ritiro e l’ingresso della safety car in pista.

Daniel Serra ha descritto l’esperienza al GP di Macao come estremamente positiva, sottolineando l’importanza di adattarsi a un circuito tecnico e impegnativo come quello di Guia. Il suo entusiasmo per ogni singolo giro a Macao riflette la passione e la dedizione per il motorsport che caratterizzano il pilota e la stessa Ferrari.

L’evento ha segnato un importante capitolo nella storia del costruttore di Maranello, dimostrando ancora una volta la competitività e l’innovazione tecnica nel campo delle competizioni GT3 con la nuova Ferrari 296 GT3.