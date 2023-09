Lanciata nell’agosto 2021, la Jeep Commander in Brasile ha rapidamente assunto una posizione di leadership nel segmento dei SUV di grandi dimensioni, il D-SUV. In pochi mesi ha assunto la leadership della categoria e resta in quella posizione mese dopo mese sul mercato brasiliano.

Jeep Commander ha appena vinto un altro importante premio: “Best Buy 2024 – 4×4 SUV”, dalla rivista MotorShow

E oltre alle ottime prestazioni del modello, sia nelle vendite, che su asfalto o fuoristrada, è anche un collezionista di premi e confronti. E il grande Suv di Jeep ha appena vinto un altro importante premio: “Best Buy 2024 – 4×4 SUV”, dalla rivista MotorShow.

Nel riconoscere il Commander come la migliore opzione tra i SUV 4×4, la rivista ha sottolineato: “l’unicità della Jeep Commander nell’offrire ai consumatori una proposta eccezionale, combinando “abilità fuoristrada” con il comfort e le prestazioni tanto desiderate”. E l’articolo ha aggiunto anche la presenza di “rifiniture interne di prima classe, bellissimo design degli interni, ampio spazio in cabina (compresa una seconda fila di sedili scorrevoli) e un interessante elenco di equipaggiamenti”.

Dal 2014, MotorShow Magazine organizza un premio che mette in risalto i migliori modelli a chilometro zero disponibili sul mercato brasiliano, fornendo al pubblico preziose indicazioni all’acquisto. I giornalisti della rivista si riuniscono per analizzare tutti i modelli in vendita in Brasile e scegliere il miglior acquisto in diverse categorie.

E il pluripremiato Jeep Commander continua a rafforzare la sua posizione come opzione ineguagliabile e sofisticata e dimostra il motivo della sua leadership assoluta tra i D-SUV nel paese. E non c’è da meravigliarsi, dato che presenta finiture premium, comfort per un massimo di sette passeggeri, funzionalità di guida autonoma come il cruise control adattivo e l’avviso di collisione con frenata automatica, 7 airbag, tra gli altri elementi evidenziati dalla rivista. Gli occupanti hanno anche Adventure Intelligence, la piattaforma di servizi connessi di Jeep, che consente il controllo remoto del Commander tramite telefono cellulare e dispone inoltre di funzionalità e servizi che offrono ancora più comodità e sicurezza ai clienti.