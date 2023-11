Peugeot è Partner del 28° Gran Galà dell’Integrazione

Peugeot è stata Partner del Grande Galà dell’Integrazione per la dodicesima volta e ha presentato un’offerta rivolta alle persone con disabilità. Il Grande Gala dell’Integrazione, la cui prossima edizione si è svolta lo scorso fine settimana all’Arena Ursynów di Varsavia, è il più grande evento di questo tipo in Polonia, organizzato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il suo obiettivo principale è incontrare persone con disabilità provenienti da tutta la Polonia, nonché personaggi pubblici, politici, organizzazioni non governative, media e aziende impegnate in attività per le persone con disabilità.

Il gala di quest’anno ha raccolto 2.000 partecipanti. Inoltre, grazie alla trasmissione sul sito Niepelnosprawni.pl, sul canale YouTube e sul profilo Facebook, il gala è stato visto da altre 4.200 persone. Come ogni anno, l’evento è stata l’occasione per riassumere e ricordare, ma anche per presentare i progetti per il futuro dell’organizzazione fondata da Piotr Pawłowski. Tradizionalmente c’erano anche star musicali e presentazioni di opere di artisti con disabilità.

Durante la serata di gala sono state premiate con le Medaglie Amico dell’Integrazione persone e istituzioni che si sono distinte per apertura e sensibilità e che agiscono non per obbligo formale, ma per desiderio di costruire integrazione sociale. Il premio è stato creato per promuovere iniziative e attività di valore per la comunità dei disabili in Polonia. Tra i vincitori delle edizioni precedenti figura anche il marchio Peugeot, che nel 2013 ha ricevuto questo riconoscimento d’onore per il programma Peugeot senza barriere, il cui obiettivo è migliorare la mobilità delle persone con disabilità.

Nell’ambito di questo programma, condotto dal 2011, il marchio Peugeot offre supporto nell’adattamento dell’auto alle esigenze individuali, consulenza e assistenza formale per ottenere il finanziamento per il suo acquisto. Naturalmente il marchio Peugeot ha avviato la collaborazione con Integracja e nel 2012 è diventato per la prima volta partner del Gran Galà. Da allora si tiene ogni anno. Il fondatore di Integracja – Piotr Pawłowski – ha sostenuto l’idea del programma Peugeot senza barriere fin dall’inizio della collaborazione, è stato consulente nella sua creazione e ha ispirato l’azione.

Il suo sostegno è stato prezioso anche nel progetto senza precedenti di adattamento della Peugeot Partner alle esigenze di un guidatore tetraplegico, realizzato dalla casa del Leone e dall’Associazione per l’Assistenza ai Guidatori Disabili (SPiNKa).

La prima fase del progetto è stata il finanziamento di un’auto base da parte di Peugeot Polska – Peugeot Partner. Il prossimo passo sarà finanziare un complicato adattamento, il cui costo supera notevolmente i 200.000 PLN. L’adattamento del veicolo è stato finanziato principalmente dal fondo di prevenzione PZU, ma anche dalla Fondazione PKO Bank Polski, dalla raccolta di beneficenza della Fondazione K40 e da donazioni di aziende e privati. L’autore dell’adattamento è Zbigniew Zawada di ASDON.