Peugeot 25 anni di servizio nella polizia britannica

Peugeot celebra il suo rapporto di lunga data con la polizia britannica. Il marchio fornisce veicoli alle autorità di polizia di tutto il paese da oltre 25 anni, con i modelli 308 e 308 SW gli ultimi modelli entrati a far parte della flotta della polizia. Peugeot UK è orgogliosa di supportare le autorità di polizia del Regno Unito da oltre un quarto di secolo con la fornitura di veicoli specializzati. Questo rapporto è continuato nel 2023 con oltre 1.700 veicoli immatricolati finora, di cui oltre la metà sono modelli 308 e 308 SW. Quasi il 60% sono auto contrassegnate che vengono utilizzate come “veicoli di pattuglia per uso generale”.

25 anni di auto Peugeot al servizio della polizia inglese

Lavorando con partner di conversione selezionati in tutto il Regno Unito, inclusa la divisione Special Vehicle Operations di Stellantis a Coventry, Peugeot è responsabile della progettazione e del test di tutte le sue conversioni chiavi in ​​mano per garantire la conformità durante tutto il processo e garantire il raggiungimento dei più alti standard di qualità e sicurezza. La casa del Leone collabora costantemente con tutte le autorità di polizia del Regno Unito poiché ciò è essenziale per garantire che i veicoli chiavi in ​​mano siano adatti allo scopo per la varietà di requisiti operativi.

Le Peugeot 308 e 308 SW sono gli ultimi modelli entrati nella flotta della polizia, caratterizzati dal design distintivo del Marchio e dagli interni i-Cockpit di ultima generazione. Nella parte anteriore, le 308 e 308 SW sono i primi modelli a indossare il nuovo stemma del Marchio, una testa di leone ruggente che ospita anche i sensori radar utilizzati dai sistemi di assistenza alla guida autonoma, per un look più pulito ed elegante.

Oltre ai “Veicoli di pattuglia per uso generale” 308 e 308 SW, PEUGEOT fornisce alle Autorità di Polizia anche altri modelli della sua pluripremiata gamma. Ciò include un volume significativo di furgoni Expert, utilizzati principalmente come veicoli per il trasporto di prigionieri, nonché dei modelli 208, 3008 e 5008.

Huw Jones, Fleet Manager, Polizia del Galles del Nord, ha dichiarato: “La nuova 308 è ideale per le nostre esigenze e la nostra precedente esperienza con i modelli ci dice che sarà un’aggiunta affidabile alla nostra flotta. Siamo grati per l’impegno di Peugeot nei confronti della Polizia e per il loro continuo sostegno nel mantenere i veicoli della polizia in circolazione”

Adam Wood, Amministratore Delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del nostro sostegno di lunga data ai servizi pubblici nel Regno Unito, ed è bello vedere i veicoli del Leone utilizzati dalle autorità di polizia in tutto il paese per aiutarci a mantenerci in servizio. tutto sicuro. Il fatto che le Autorità di Polizia continuino a riporre la loro fiducia nei modelli, compresa la 308, testimonia la qualità, la robustezza e l’affidabilità dei nostri veicoli”.

Richard Abbott, capo della flotta specializzata di Stellantis, ha dichiarato: “Le autorità di polizia sono partner preziosi e sono lieto che Peugeot sia stata in grado di sostenere il loro lavoro vitale per così tanto tempo. La 308 è l’ultima di una lunga serie di veicoli della polizia di Peugeot e una testimonianza delle conversioni di alta qualità effettuate attraverso la nostra divisione Special Vehicle Operations e i nostri fidati partner di conversione”.

La casa francese sta inoltre collaborando con diverse autorità di polizia per testare i veicoli elettrici di tutta la sua gamma di modelli. Entro il 2025, Peugeot avrà una versione 100% elettrica disponibile su tutta la sua gamma e nel 2030 venderà solo veicoli elettrici nel Regno Unito.