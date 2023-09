Peugeot 408 premiata con l’autonis Award per il “Miglior Nuovo Design 2023”

Peugeot 408 ha vinto il Premio Autonis nella categoria delle auto compatte. Quest’anno, la Marca del Leone ha impressionato i lettori di auto motor und sport online: 14.507 partecipanti hanno scelto la loro preferita in termini di design, la 408, tra un totale di 105 nuovi modelli suddivisi in 11 classi. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il 18 settembre nell’ambito del congresso auto motor und sport presso la Fiera di Stoccarda.

Peugeot 408 trionfa agli autonis design award 2023 organizzata dalla rivista auto motor und sport

Matthias Hossann, Direttore del Design della casa automobilistica del Leone ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso che il team di design di Peugeot abbia ricevuto un premio così speciale per la nuova Peugeot 408. Il design della 408 è stato volutamente concepito con elementi specifici e unici. Le linee sorprendenti in combinazione con la caratteristica postura da gatto definiscono la silhouette del fastback e mostrano il linguaggio del design del marchio del leone. È una grande conferma del nostro lavoro e siamo molto soddisfatti”.

Christian Dietsch, amministratore delegato di Peugeot in Germania ha invece dichiarato: “Siamo lieti che la Peugeot 408 sia riuscita a convincere i lettori con il suo design di prima classe, perché il design del veicolo gioca un ruolo centrale nella decisione di acquisto, soprattutto sul mercato tedesco. La nostra vettura riflette il know-how del team di design di Peugeot, ma anche la modernità del marchio.”

Con la sua silhouette snella ed elegante, la Peugeot 408 ha saputo convincere i lettori di auto motor und sport: la nuova vettura è caratterizzata da linee decise che si notano particolarmente nella parte posteriore, all’estremità del tetto, sul cofano del bagagliaio e la base dei parafanghi crea sfaccettature taglienti. Sei i colori di carrozzeria disponibili, tra cui il nuovo Obsession Blue con effetti dicroici e Selenium Grey.

Associato al caratteristico aspetto felino, il linguaggio stilistico della nuova Peugeot 408 corrisponde al suo concetto innovativo di fastback top di gamma del segmento C. Le linee sono sorprendenti, la griglia del radiatore è nel colore della carrozzeria (di serie a partire dall’equipaggiamento GT ).) e si inserisce nella sezione anteriore. Questa auto sfoggia anche il nuovo emblema della Casa del Leone.

La forma del paraurti posteriore conferisce al modello un aspetto forte. Con la caratteristica firma luminosa nella parte anteriore e le luci a LED a tre artigli nella parte posteriore, la Peugeot 408 si inserisce nella gamma di modelli della Marca del Leone.

Gli interni sono ugualmente progettati in modo attraente. Il design dei sedili mette in risalto la qualità dei materiali utilizzati: a seconda delle versioni sono disponibili Alcantara, pelle sintetica e nappa colorata. Inoltre, l’illuminazione ambientale a LED (scelta tra otto colori, disponibile di serie a partire dall’equipaggiamento GT ) dietro la console centrale fornisce una luce morbida e contribuisce a creare un’atmosfera elegante degli interni.

La nuova Fastback del Leone non presenta solo un design sorprendente, ma anche i più recenti sistemi di assistenza alla guida e la più moderna tecnologia del motore. Fedele al motto “Power of Choice”, la Peugeot 408 propone sia motori a combustione che ibridi. Autonis è il premio assegnato da auto motor und sport online per il miglior design automobilistico dell’anno. Quest’anno, per la 18esima volta, 14.507 partecipanti hanno scelto il loro design preferito tra un totale di 105 modelli di veicoli più recenti in undici classi.