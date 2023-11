Fiat vince con le sue auto in tre categorie nell’Highest Resale Value Award Autos

Strada, Cronos e Pulse hanno ricevuto il sigillo Highest Resale Value – Autos 2023 di Agência Autoinforme, promosso in collaborazione con Textofinal. I modelli sono risultati essere i migliori rispettivamente nelle categorie Small Pickup, Small Sedan e Entry SUV. Oltre agli highlights, Fiat è stata anche premiata per essere uno dei marchi con un veicolo proclamato “Campione Generale”. Si tratta di Fiat Strada che è stato premiato in tutte le dieci edizioni della certificazione.

Fiat trionfa agli Highest Resale Value Award Autos con Strada, Pulse e Cronos

Con questo trofeo Fiat Strada scrive un altro capitolo della sua storia di successo nel mercato brasiliano. Leader assoluto del mercato, il pick-up ha perso solo il 10,5 per cento del suo valore. Oltre ad essere il veicolo più venduto in Brasile nel 2023, il pick-up di Fiat è anche il numero uno nelle vendite in America del Sud. Con una storia di innovazione e pioniere nella categoria, è l’unico pick-up che ha raggiunto i vertici del mercato brasiliano. Nel 2023 sono già più di 98 mila le unità immatricolate in Brasile di questo veicolo (fino a fine ottobre).

La Fiat Cronos ha registrato una svalutazione del 7,6 per cento tra le Piccole Berline. Progettato per rivoluzionare il mercato della sua categoria, il modello si distingue per il design audace, gli interni spaziosi e dispone anche del bagagliaio più capiente del segmento (525 litri). Vale la pena ricordare che la berlina Cronos, prodotto nello stabilimento Ferreyra a Córdoba (Argentina), è da più di due anni leader del mercato in Argentina con oltre 160 mila unità immatricolate dal suo lancio. In Brasile sono già circa 170 mila i veicoli venduti e in ottobre il modello era al secondo posto tra le berline B.

Infine, la Fiat Pulse ha avuto una svalutazione dell’8,3 per cento nella sua categoria al Highest Resale Value. Lanciato nel 2021, il modello è stato il primo SUV del marchio completamente creato e progettato sul suolo brasiliano e ha raggiunto la soglia delle 100 mila unità prodotte a metà del 2023. Il modello, prodotto presso lo Stellantis Automotive Complex di Betim (MG), è venduto in 13 paesi del Sud America (incluso il Brasile).

Tenuto per il decimo anno, il premio Highest Resale Value – Autos comprendeva 20 categorie, oltre ai due campioni generali (“Motori a combustione” e “Motori elettrificati”). Sono stati valutati 93 modelli dopo la soglia limite di 1.000 unità vendute in 12 mesi per quelle alimentate a diesel, benzina o etanolo e 300 unità per quelle alimentate con propulsori elettrificati. Il premio ha due edizioni annuali: Auto e Veicoli Commerciali. I vincitori vengono definiti dal team di Autoinforme, considerando i prezzi FIPE e altre tabelle, oltre agli annunci economici. Vengono presi in considerazione solo i valori di mercato. Il periodo di riferimento dello studio era compreso tra settembre 2022 e agosto 2023.