Lancia: ritorno in Europa sempre più vicino

Lancia è pronta a tornare in Europa. Il prossimo anno con il debutto della nuova Ypsilon nel corso della prima metà del 2024 ci sarà il ritorno del brand in Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. Come anticipato in una recente intervista dal numero uno del marchio in Spagna, Borja Sekulits si tratta di un momento molto importante. Il direttore dello Stellantis Iberia Premium Cluster che integra Lancia insieme alle sorelle DS e Alfa Romeo ha detto che l’obiettivo sarà quello di fare innamorare nuovamente del marchio gli automobilisti di mezza Europa.

Il ritorno di Lancia in Europa è ormai ad un passo

Il primo modello ad arrivare, come detto, sarà la nuova Lancia Ypsilon che sarà prodotta da Stellantis proprio in Spagna a Saragozza. Il suo lancio avverrà agli inizi del 2024. Sekulits non ha rivelato quante unità saranno prodotte ogni anno. Ha detto che questo deve ancora essere stabilito. La produzione dipenderà dagli obiettivi fissati per i prossimi anni che non sono ancora stati stabiliti. A proposito della decisione di Stellantis di produrre questa auto in Spagna, il dirigente ha dichiarato:” Gli stabilimenti di Vigo, Figueruelas e Madrid sono tre grandi stabilimenti che denotano come il nostro gruppo punti forte su questo paese. Tutto questo si rafforza con l’arrivo della Ypsilon. Per me è motivo di orgoglio come spagnolo e capo del marchio Lancia per Spagna e Portogallo che sia stata confermata la produzione in esclusiva per l’Europa della nuova Ypsilon a Figueruelas.

Per quanto concerne l’uscita delle prime unità dalla linea di produzione dello stabilimento, Sekulits ha dichiarato: “Non abbiamo ancora una data precisa ma ciò avverrà entro la metà del 2024. In questo termine dobbiamo sviluppare la rete dei rivenditori e fare progressi in molte altre cose, non solo nel campo del prodotto, ma anche nella parte “retail” (distribuzione), in tutti i programmi di esperienza”. Per quanto riguarda il futuro di Lancia, il dirigente ha confermato: “Nel nostro piano già approvato abbiamo fissato l‘arrivo della nuova Gamma per il 2026 la nostra ammiraglia, e poi la Delta, un modello di segmento C per il 2028. Nel 2026 invece tutti i nostri modelli (Ypsilon e Gamma) dovranno avere una versione elettrica ed entro il 2028 l’intera gamma sarà composta di soli veicoli elettrici al 100% (dal lancio della Delta).

Il numero uno di Lancia in Spagna ha pure confermato che i rivenditori del marchio adotteranno sin da subito in contratto di Agenzia. Ciò significa che la concessionaria non avrà un inventario delle auto, il magazzino sarà del produttore. “Abbiamo già identificato tutti i luoghi in cui dobbiamo essere e gli investitori/partner per ciascuno di questi luoghi. Si tratta di negozi indipendenti, anche se alcuni di questi punti saranno di proprietà di Stellantis stessa attraverso la divisione Stellantis&You. Entro il 2024 inizieremo con otto sedi in Spagna che arriveranno a un massimo di 16 entro il 2025. In Europa ci saranno 70 punti di cui ne abbiamo già 50 organizzati. Lavoriamo in città medie e grandi, pensiamo che il cliente Lancia sarà un cliente eminentemente urbano. Madrid e Barcellona saranno tra queste e potrebbero averne anche più di una. Come nel resto dei nostri marchi premium. Penso che ci sarà una percentuale significativa di vendite che avverrà online”, ha dichiarato.

Ricordando i futuri lanci di Gamma e Delta nel 2026 e nel 2028, Sekulits ha concluso dicendo:” Penso che stiamo facendo un po’ di storia. E sono molto orgoglioso di far parte della squadra che farà parte del ritorno di Lancia sul mercato in Europa”.