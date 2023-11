Vasseur: a Las Vegas Ferrari può giocarsi le sue carte

La Ferrari attualmente si trova al terzo posto nel campionato costruttori. Con solo poche gare rimaste in calendario, il tempo stringe per la Scuderia italiana, che non vede l’ora di battere la Mercedes per il secondo posto. Il Gran Premio di Las Vegas è proprio dietro l’angolo, il che ovviamente offre un’altra possibilità a Carlos Sainz e Charles Leclerc di ottenere più punti di Lewis Hamilton e George Russell. Il caposquadra della scuderia del cavallino rampante, Frederic Vasseur, è ottimista riguardo al prossimo fine settimana in Nevada.

Ferrari: Vasseur ottimista in vista del Gran Premio di Las Vegas

Vasseur in proposito ha dichiarato: “Siamo lieti che la Formula 1 ritorni a Las Vegas per la prima volta in oltre 40 anni. Negli ultimi cinque anni, il nostro sport è diventato sempre più popolare negli Stati Uniti e con tre gare che si svolgono qui in questa stagione, è di grande interesse ovviamente questa è una nuova era d’oro per la Formula 1 negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sempre stati speciali per la Ferrari, qui abbiamo sempre molto supporto ed è per questo che abbiamo pensato ad una livrea unica per questa gara”.

“Per quanto riguarda le corse, affronteremo un circuito completamente nuovo e ci aspettano condizioni molto fredde, diverse da qualsiasi altro test in calendario. Pertanto, il lavoro che abbiamo svolto in fabbrica, nelle riunioni e nel simulatore, giocherà un ruolo chiave nel garantire che i piloti e la macchina possano esibirsi al meglio. Charles è sempre molto veloce su questo tipo di tracciati dove bisogna correre rasentando le barriere e, a Singapore, Carlos ha dimostrato di non essere da meno in questa disciplina. “Siamo fiduciosi di poter mantenere il ritmo e se diamo ai piloti tutto ciò di cui hanno bisogno, allora un buon risultato è alla nostra portata” ha consluso Vasseur.

Nel 1981 e nel 1982, il Gran Premio di Las Vegas si disputò su una pista tortuosa situata nel parcheggio del famoso hotel Caesars Palace di Las Vegas. Per il ritorno della Formula 1 in Nevada, nasce un nuovo tracciato lungo 6,2 chilometri che corre lungo la Strip di Las Vegas toccando alcuni dei monumenti più famosi della città. Il tratto dalla linea di partenza alla prima curva è breve, una curva stretta a sinistra seguita da una combinazione di curve tecniche che conducono a uno dei due lunghi rettilinei e alla prima delle due zone DRS, prima che i piloti frenino forte per la curva 5 a destra. Il secondo settore è incentrato sulla velocità, con i piloti che accelerano in uscita dalla curva 9, prendendo una brusca svolta a sinistra che conduce al rettilineo di 1,9 chilometri mentre le auto volano lungo la famosa pista, inclusa la seconda zona DRS. Poi arriva la stretta chicane alle curve 14, 15 e 16 che riporta al rettilineo principale.

Ricordiamo infine che il Gran Premio di Las Vegas si svolgerà il prossimo weekend, dal 17 al 19 novembre, e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Si spera naturalmente che il team di Vasseur possa fare bene.