Jannik Sinner: ecco quanto costa la sua Alfa Romeo

Jannik Sinner è il tennista italiano più in forma del momento. Dopo aver battuto il numero uno del mondo Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino, si prepara a sfidare Holger Rune nel prossimo turno. Ma qual è l’auto che accompagna il giovane talento altoatesino nelle sue trasferte? Si tratta di una splendida Alfa Romeo Stelvio Q4, il SUV sportivo del marchio del Biscione.

Ecco quale Alfa Romeo guida Jannik Sinner e quanto costa

Jannik Sinner è un ambasciatore di Alfa Romeo da qualche tempo e ha scelto la Stelvio Q4 come sua auto personale. Si tratta di una versione Veloce, che offre prestazioni elevate e un design accattivante. L’auto di Sinner è di colore grigio e ha interni in pelle e Alcantara, con finiture in fibra di carbonio. Il tennista ci tiene molto alla sua auto e la cura personalmente, come ha mostrato in un post su Instagram in cui si vede mentre la lava sul garage di casa.

La Stelvio Q4 Veloce è dotata di un motore 2.0 turbo benzina da 280 CV o di un 2.2 turbo diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4. L’auto è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 215 km/h. La Stelvio Q4 Veloce offre anche un’ottima tenuta di strada e un’agilità sorprendente, grazie all’asse cardanico in carbonio e ai sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

Jannik Sinner

Quanto costa l’Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce di Jannik Sinner? Il prezzo di listino parte da 68.150 euro per la versione benzina e da 64.650 euro per quella diesel. Si tratta di un’auto di lusso e di carattere, che ben si adatta alla personalità e allo stile di vita del campione di tennis.