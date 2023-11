Opel torna in Algeria: Mokka, Astra e Grandland ordinabili dal 19 novembre

Opel lancia tre modelli sul mercato algerino. Opel Mokka, Astra e Grandland saranno ordinabili a partire dal 19 novembre 2023. Lo hanno annunciato oggi il CEO del brand di Stellantis Florian Huettl, Hakim Boutehra, amministratore delegato di Stellantis Maghreb, e Nassim Benguergoura, direttore generale di Halil Commerce & Industrie (HCI), in una conferenza stampa che si è tenuta ad Algeri. Il produttore tedesco torna dunque in Algeria dopo sei anni. Nel 2017, l’allora governo ha imposto un divieto di importazione sui nuovi veicoli.

Dal 19 novembre Opel torna in Algeria con Mokka, Astra e Grandland

“Oggi è un grande giorno per il ritorno del nostro marchio in Algeria. Sono convinto che la nostra gamma di veicoli all’avanguardia delizierà i clienti algerini e soddisferà un’ampia gamma di esigenze di mobilità. Opel è sinonimo di ingegneria tedesca, design audace e chiaro e guida efficiente”, ha affermato il CEO della casa automobilistica tedesca Florian Huettl ad Algeri.

Opel prosegue quindi costantemente la sua espansione nei mercati extraeuropei. Nel 2023 il produttore tedesco ha già registrato un aumento delle vendite del 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con l’Algeria si aggiunge ora un nuovo mercato nella cosiddetta regione MEA (Medio Oriente e Africa). La casa tedesca è già attiva in altri 13 paesi, tra cui Marocco, Tunisia, Egitto, Sud Africa e Turchia. In totale, il marchio di Russelsheim è rappresentata in 30 mercati al di fuori dell’Europa. Opel venderà i suoi veicoli in Algeria attraverso l’importatore Halil Commerce & Industrie, che già possiede il marchio Fiat di Stellantis nei suoi showroom.