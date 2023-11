Lancia annuncia il suo ritorno in Belgio e Lussemburgo

Con una mossa audace che riflette la sua eredità di eccellenza e innovazione, Lancia si prepara a rilanciare la sua presenza in Belgio e Lussemburgo. Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha espresso l’intenzione di rendere il Belgio un mercato chiave in Europa, sottolineando l’importanza del design Made in Italy e del segmento B nel mercato locale.

Il ritorno della casa automobilistica torinese in questi paesi nel 2024 segna l’inizio di una nuova era per il marchio, con il lancio della nuova generazione della Lancia Ypsilon. La storia dell’azienda in Belgio e Lussemburgo è ricca e variegata, con un forte seguito tra gli amanti dello stile italiano, della moda e del motorsport.

Lancia: il brand torinese torna in Lussemburgo e Belgio dal 2024

Il marchio vanta un record impressionante nel Campionato del Mondo di Rally con 11 vittorie, di cui sei consecutive, una testimonianza della sua superiorità e dell’ingegneria avanzata.

Milosz Tomanek, direttore del Cluster Premium di Stellantis in Belgio e Lussemburgo, ha ribadito l’impegno del marchio nel ristabilire la sua presenza in questi mercati. Con l’annuncio del ritorno di Lancia, è stata formata una squadra dedicata al Rinascimento, puntando a stabilire 10 concessionari e 13 punti di assistenza per il post-vendita entro il 2024, come già preannunciato.

La roadmap di Lancia per Belgio e Lussemburgo si inserisce nel contesto più ampio della strategia Dare Forward 2030 di Stellantis. Entro la prima metà del 2024, lo storico costruttore italiano prevede di espandere la sua presenza in Europa con 70 nuove concessionarie. Tale piano si focalizza su un’esperienza cliente immersiva, sia online che offline, con showroom che riflettono l’eleganza dell’architettura e del design italiani.

Lancia si impegna a svelare tre nuovi modelli nel prossimo decennio, iniziando con la nuova Ypsilon nel 2024. Dal 2026, tutti i modelli saranno completamente elettrici, segnando un passo importante verso la sostenibilità.

La Lancia Pu+Ra HPE, una concept car 100% elettrica, è il manifesto del futuro del brand torinese. Questa particolare vettura rappresenta alla perfezione il nuovo linguaggio di design di Lancia, combinando elementi geometrici con dettagli iconici del patrimonio del marchio.

Con il 70% delle superfici realizzate con materiali ecosostenibili, il concept elettrico esprime un forte impegno verso la sostenibilità. Dotata del sistema di infotainment S.A.L.A., la Pu+Ra HPE offre un’esperienza di guida senza pari, con un forte richiamo all’eleganza e alla comodità tipicamente italiane.