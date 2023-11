Una Ferrari 812 Competizione in scala 1:8, su misura, che imita l’allestimento dell’auto reale

Il servizio Bespoke di Amalgam Collection offre la possibilità di concedersi un modello su misura, che imita le fattezze e l’allestimento della propria auto reale. Un esempio giunge dalla Ferrari 812 Competizione in scala 1:8 appositamente commissionata da un cliente finlandese, che ha richiesto una riproduzione in formato ridotto che replicasse perfettamente le specifiche uniche della sua supercar prodotta negli stabilimenti di Maranello.

Il risultato, come al solito, è stato impeccabile, in linea con la storia dell’atelier inglese, sempre in grado di produrre eccellenza. La base di lavoro ha dato una grande mano d’aiuto, perché si basa sui progetti originali della Ferrari 812 Competizione. Anche il resto si è appoggiato su elementi solidi, per imitare in modo impeccabile le alchimie dell’auto vera.

In questa interpretazione, la sportiva del “cavallino rampante” si presenta con una finitura esterna in Bianco Italia, con striscia in Argento Nürburgring e piccola bandiera tricolore sul cofano posteriore. L’abitacolo è dominato dall’alcantara nero, con i colori italiani sulla parte superiore del volante.

Nessuno sforzo è stato risparmiato dagli specialisti di Amalgam Collection per catturare l’essenza unica di questa Ferrari 812 Competizione su misura. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al già citato servizio Bespoke Model dell’atelier inglese. Si tratta di un programma su misura riservato ai clienti dei modelli in scala 1:8.

Ovviamente i prezzi non sono per tutte le tasche, ma qui si parla di eccellenza assoluta, in termini di riproduzione, materiali e qualità. Qualcosa di speciale, nato in seno a un’offerta unica, per concedersi un modello superbamente e profondamente dettagliato, che replica ogni aspetto delle specifiche dell’auto in formato reale. Gli uomini di Amalgam Collection rifiniscono il modello con il colore preciso della vernice e delle finiture interne. Anche i più piccoli dettagli, comprese le cuciture dei sedili ed ogni più piccolo aspetto visibile dell’auto personale, sono perfettamente riprodotti sulla replica in scala 1:8. Questo è reso possibile dallo stretto rapporto con i produttori.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Immagino l’emozione vissuta dagli owner quando possono affiancare in garage l’auto vera con la riproduzione, o quando espongono in salotto o in ufficio quest’ultima. Protagonista del trattamento di cui ci siamo occupati oggi, come dicevamo, è stata una Ferrari 812 Competizione, gioiello tecnologico dell’ingegneria italiana, che si pone come un’icona intramontabile, un canto di lusso e velocità che sfida i limiti dell’immaginazione.

Ogni dettaglio, ogni curva e ogni ingranaggio di questa supercar del “cavallino rampante” hanno un significato profondo, per dar vita a una sintesi di eccellenza che fa capire quanto sia possibile spingersi oltre l’ordinario quando si ha una storia nobile come quella della casa di Maranello. Ispirandosi alla gloriosa tradizione delle sue berlinette a motore anteriore, questa vettura fonde l’aggressività con la grazia, in un connubio stupefacente.

La sua carrozzeria è una sinfonia di linee aerodinamiche, curvilinee e affilate come lame di spada. Ogni angolo è stato scolpito con maestria, non solo per ottimizzare la penetrazione nell’aria, ma anche per esprimere una bellezza inarrivabile. I fari anteriori a LED, che sembrano fendere l’oscurità con la loro intensa luminosità, incorniciano una griglia frontale prominente, che sfoggia con orgoglio il logo aziendale.

La Ferrari 812 Competizione è una visione di pura potenza, una belva pronta a scattare e a divorare la strada con una ferocia ineguagliabile. Sotto il cofano pulsa un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, la cui potenza viene irradiata con una sinfonia di suoni armonici e ipnotici. La scuderia si compone di 830 cavalli di razza, che gridano ad ogni colpo sul pedale dell’acceleratore, vibrando nell’aria con una melodia incantatrice.

Lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in soli 2.85 secondi, mentre la velocità massima si spinge nel territorio dei 340 km/h. In pista, la Ferrari 812 Competizione può regalere un’esperienza dinamica che sfida le leggi della fisica, ma trovarne i limiti non è un esercizio per tutti, anche se l’auto è amichevole. La capacità di prendere ritmo schiaccia al sedile e fa toccare il diapason del piacere ad ogni colpo sul pedale destro. La sua immensa potenza è resa sfruttabile da un’ingegneria al top, che ne fa un’opera d’arte anche sul piano tecnologico.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Il telaio della Superfast è stato affinato per migliorare la maneggevolezza, la stabilità e la reattività. La sospensione è stata regolata con precisione per garantire un controllo assoluto in curva, consentendo al pilota di dominare la strada con maestria. La trasmissione è una delle più avanzate mai create dalla casa emiliana. Il cambio a doppia frizione a sette rapporti consente i passaggi di marcia con precisione chirurgica.

Dentro spicca il volante multifunzione, rivestito in pelle pregiata, che offre un controllo completo del veicolo e dispone di pulsanti intuitivi per l’accesso alle funzioni principali. Un display digitale ad alta risoluzione fornisce informazioni essenziali, dal contachilometri alla temperatura dell’olio, mentre il sistema di infotainment offre una connessione senza soluzione di continuità con il mondo esterno.

La Ferrari 812 Competizione non è solo una supercar eccezionale, ma un capolavoro meccanico che riflette l’essenza della passione automobilistica. Ogni aspetto è stato studiato e perfezionato per garantire prestazioni straordinarie, una manovrabilità senza compromessi e un’esperienza di guida che lascia un’impronta indelebile nella mente e nel cuore del pilota. Ogni curva, ogni dettaglio e ogni ingranaggio raccontano una storia di eccellenza e dedizione.

Questa creatura straordinaria porta avanti la tradizione di eccellenza della casa di Maranello. È una supercar che incarna la passione, la potenza e la bellezza in un’unica formula vincente. La sua presenza sulle strade è un’ode alla ricerca dell’eccellenza, un inno alla velocità e una celebrazione della perfezione meccanica.