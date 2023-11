Ferrari: arriva il rinnovo per Nicklas Nielsen

Nel panorama del motorsport, il talento danese Nicklas Nielsen, nato nel 1997, si afferma ulteriormente all’interno del prestigioso ambiente di Ferrari. La sua carriera, segnata da successi costanti, riceve un’ulteriore conferma con il rinnovo del contratto con il cavallino rampante. Nielsen, la cui traiettoria professionale è strettamente legata alle gare endurance, continua a dimostrare il suo valore in questa disciplina.

Il 2023 ha visto Nielsen protagonista nel FIA World Endurance Championship (WEC), pilotando la Ferrari 499P n°50. Insieme ad Antonio Fuoco e Miguel Molina, ha ottenuto risultati notevoli: quattro podi in gare prestigiose come Sebring, Portimão, Monza e Bahrain e due pole position eccezionali, una delle quali sul famoso circuito di Le Mans. Queste prestazioni hanno contribuito a posizionare Nielsen e il suo equipaggio al terzo posto nella classifica Piloti.

Ferrari: Nicklas Nielsen annuncia il suo rinnovo con il cavallino rampante

La sua versatilità si estende anche al GT World Challenge Europe – Endurance Cup, dove ha gareggiato alla guida della nuovissima Ferrari 296 GT3 del team AF Corse – Francorchamps Motors. Qui, insieme ad Alessio Rovera e Robert Shwartzman, ha conquistato una vittoria a Barcellona. Oltre a questi successi, Nicklas Nielsen ha partecipato a gare dell’ELMS al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020.

L’entusiasmo di Nielsen per il futuro con Ferrari è palpabile. Egli sottolinea la qualità del tempo trascorso insieme, in particolare nell’anno corrente con l’hypercar, esprimendo fervore per il proseguimento dello sviluppo della 499P in vista della stagione 2024. Queste parole riflettono il suo spirito competitivo e la sua dedizione verso il costruttore modenese.

Il rinnovo del contratto del giovane pilota danese è motivo di orgoglio anche per Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti di Ferrari. Coletta ha elogiato Nielsen per la sua rapidità e il suo costante sviluppo all’interno della famiglia Ferrari, ricordando i successi sin dalla vittoria nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nel 2018.

Coletta ha inoltre sottolineato che Nielsen, anno dopo anno, ha continuato ad aggiungere almeno un titolo internazionale al suo palmarès, culminando con il terzo posto nel FIA WEC nel 2023.