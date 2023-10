Jeep Compass 4xe protagonista del Grand Tour of Switzerland

La Jeep Compass 4xe rappresenta un importante passo in avanti nel panorama dei 4×4. La vettura combina un motore turbo benzina con un propulsore elettrico posizionato sull’asse posteriore. Una batteria da 11,4 kWh assicura un’autonomia di circa 50 km in modalità 100% elettrica secondo il ciclo WLTP. E quando si parla di potenza? 240 CV quando si combinano i 180 CV del motore elettrico (nelle versioni Trailhawk e S) con i 60 CV dell’unità endotermica.

Ma la potenza non è tutto. Con una coppia di 250 Nm per il motore a combustione interna e 270 Nm per quello elettrico, la Compass 4xe accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Grazie alla prontezza del motore elettrico, l’auto offre una reattività senza precedenti.

Jeep Compass 4xe: il SUV ibrido plug-in partecipa a un itinerario in Svizzera

Non solo performance, ma anche sostenibilità. La versione ibrida plug-in emette tra 44 e 47 g/km di CO2 nel ciclo WLTP, garantendo accesso gratuito nell’Area C di Milano. E non finisce qui: nel cuore della Lombardia, questi livelli di emissioni consentono la sosta gratuita in aree riservate.

Ma ciò che rende questo SUV unico è la sua natura avventurosa. Che stiate guidando verso il proprio posto di lavoro o stiate sfruttando il fine settimana per una gita fuori porta, la versatilità e le capacità off-road della Jeep Compass 4xe garantiscono sicurezza in ogni condizione atmosferica.

Un modo per mettere alla prova la Compass 4xe? Il Grand Tour of Switzerland. Questo itinerario, lungo 1643 km, permette di esplorare 46 attrazioni, 22 laghi, cinque passi alpini e 13 siti UNESCO. E con più di 200 stazioni di ricarica elettrica e un’app dedicata per iOS e Android, l’avventura sarà semplice e ben pianificata, con tutte le informazioni trasmesse via wireless sul display del sistema di infotainment.

In Italia, Jeep si trova al vertice nel segmento dei veicoli ibridi plug-in. I dati recenti mostrano che il brand di Stellantis domina il mercato italiano con una quota vicina al 4,5%, evidenziando la crescente popolarità della Jeep Compass 4xe nel mercato italiano, dove è il PHEV più venduto. Ricordiamo che recentemente proprio questo modello ha vinto un importante premio in Brasile.