Fiat: le novità che vedremo nel 2024, 2025, 2026 e 2027

Fiat ha vissuto un 2023 da vera protagonista con il lancio delle nuove 600 e Topolino che sono state svelate ufficialmente lo scorso 4 luglio al Lingotto di Torino. Ma questo è solo l’inizio di una serie di novità che arriveranno nei prossimi anni. Infatti sono attese almeno una novità ogni anno da qui al 2027. Alcune sono state già annunciate altre invece per il momento rientrano nel novero delle indiscrezioni.

Ecco cosa accadrà alla gamma di Fiat nel 2024, nel 2025, nel 2026 e nel 2027

La prima ad arrivare sarà la nuova Fiat Panda che come sappiamo debutterà nel corso del prossimo anno. Per la precisione il suo debutto ufficiale è atteso nel mese di luglio del 2024, forse giorno 11 data importante per Fiat che proprio quel giorno festeggia 125 anni. Ovviamente ciò non vuol dire che prima di quella data le immagini del nuovo modello non possano trapelare online come avvenuto quest’anno con le nuove Topolino e 600 le cui prime foto sono apparse sul web molti mesi prima della presentazione ufficiale del 4 luglio.

A proposito della nuova Fiat Panda sappiamo che nascerà su piattaforma Smart Car come la recente Citoren e-C3. Questa auto, che tornerà nelle vesti di crossover lungo circa 4 m, sarà molto importante per il futuro del brand infatti sarà la prima auto elettrica low cost del marchio con un prezzo di partenza da circa 23 mila euro per la versione da 320 km di autonomia. Si dice però che circa un anno dopo possa arrivare anche la versione elettrica da 20 mila euro con 200 km di autonomia. Di questa auto abbiamo saputo che avrà anche una versione ibrida con prezzi che potrebbero partire da circa 14 mila euro.

Il 2025 sarà l’anno del lancio di un altro modello. Si tratterà di un crossover che si collocherà a cavallo tra il segmento B e il segmento C del mercato e che potrebbe essere lungo poco più di 4,3 metri. Questa auto che sarà strettamente legata alla nuova Fiat Panda, dando origine ad una nuova famiglia di auto Fiat sarà prodotta a Kenitra in Marocco entro la fine di quell’anno. Il suo nome non è stato confermato ma al momento viene soprannominata nuova Fiat Multipla. Questa auto avrà legami stretti anche con la nuova Citroen C3 Aircross e in alcune versioni potrebbe avere una configurazione a 7 posti.

Il 2026 potrebbe essere un anno di transizione per Fiat che nel frattempo avrà salutato definitivamente Tipo e 500X che usciranno di produzione a fine 2025. Qualcuno ipotizza però che la principale casa automobilistica italiana potrebbe approfittarne per sorprendere tutti con il lancio di un nuovo modello di grandi dimensioni che farebbe parte della famiglia di 500. Si tratta di quella che in passato è stata definita con il nome di Fiat 500XL una sorta di versione maxi della 500X che si collocherebbe al vertice della gamma di modelli di Fiat sia come prezzo che come dimensioni. Al momento però si tratta solo di voci e non si conoscono le reali intenzioni della casa torinese in proposito.

Infine eccoci al 2027. Quello sarà un anno interessante per Fiat in quanto si dice che entro la fine di quell’anno sarà lanciata sul mercato la nuova generazione di Fiat 500 elettrica. L’auto sarà prodotta sempre a Mirafiori come confermato nei mesi scorsi dai vertici di Stellantis che hanno incontrato le istituzioni locali. L’auto dunque riceverà una nuova generazione che migliorerà ulteriormente le caratteristiche dell’auto che sarà ancora più efficiente, tecnologica e con ancora più autonomia. Quanto al design è presto per parlarne ma siamo sicuri che come sempre nel caso di 500 non si tratterà di una rivoluzione ma di una evoluzione del modello attuale che ricordiamo agli inizi del 2024 farà il suo debutto negli Stati Uniti.