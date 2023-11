Chrysler: confermato l’arrivo di un nuovo crossover nel 2025

Dagli USA arrivano novità importanti a proposito di Chrysler. Christine Feuell, numero uno della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis, ha confermato il progetto del marchio di lanciare il suo primo veicolo elettrico basato sulla piattaforma STLA entro il 2025. Il crossover a due file completamente elettrico rappresenterà una sorta di nuovo inizio per il marchio. Feuell ha aggiunto che il modello futuro si ispirerà al concept Airflow presentato nel 2022. Tuttavia, come già è stato detto in precedenza, ci saranno significative differenze tra il modello futuro e il concept.

Chrysler conferma l’arrivo di un crossover nel 2025 e pensa anche ad una nuova berlina

Anche se gli elementi di design suggeriti dal concept Airflow non sono stati totalmente abbandonati, il CEO ha affidato al Chief Design Officer di Stellantis, Ralph Gilles, il compito di creare un veicolo unico e attraente per Chrysler. Gilles ha detto che i concetti di design mostrati dall’Airflow “si trasformeranno man mano che porteremo avanti il nostro progetto”. Ha definito il concept iniziale “solo l’inizio della storia” e a maggio ha detto che il feedback iniziale sul modello futuro è stato molto positivo.

Anche se il modello futuro prenderà spunto dal concept Airflow, è improbabile che porterà lo stesso nome. Il CEO ha detto che la società stava valutando diversi nomi, alcuni collegati alla storia del marchio e altri totalmente nuovi. Ha però evidenziato che il nome scelto non seguirà la convenzione di denominazione alfanumerica.

Chrysler Airflow concept

Qualunque sia il nome, il nuovo modello sarà basato sulla piattaforma STLA Large. Stellantis prevede che la piattaforma offrirà fino a 644 km di autonomia per carica, mentre la ricarica rapida a 800 volt aiuterà a fare viaggi su strada più lunghi. Feuell ha confermato il debutto del crossover a due file di Chrysler nel 2025 e ha anche dato alcuni dettagli sul resto della gamma durante una conferenza organizzata da Reuters. Ha accennato che la casa automobilistica sta valutando l’idea di aggiungere una nuova berlina alla sua offerta ora che la 300 sta per essere ritirata dal mercato. Inoltre, ha indicato che il marchio intende mantenere il minivan Pacifica con un motore ibrido “fino alla fine del decennio”.

Oltre ai suoi veicoli, il numero uno della casa americana sta anche lavorando per cambiare il modo in cui i clienti interagiscono con il marchio. Ha detto che Chrysler è attualmente nella fase di test di una piattaforma digitale pensata per i clienti del brand che avrà come obiettivo quello di aiutare gli acquirenti a configurare, ordinare e ricevere a casa i nuovi veicoli. Il marchio sta anche sperimentando l’uso dell’intelligenza artificiale nei centri di assistenza telefonica.