Stellantis Melfi: stop di fine anno dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

La pausa di fine anno dello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) è stata fissata dalla direzione aziendale dal 23 dicembre al 7 gennaio. In questo periodo, i sindacati hanno informato che continueranno i lavori necessari per avviare la produzione dei nuovi modelli elettrici, come stabilito dall’accordo di luglio. Nel comunicato congiunto di Fim, Uilm, Fismic e Uglm, si precisa anche che la direzione aziendale ha presentato l’organizzazione del lavoro e i turni previsti dal 13 novembre fino alla fine di dicembre.

Dal 13 novembre al 1 dicembre, la produzione di Stellantis Melfi sarà organizzata su dieci turni settimanali, primo e secondo turno. Questa variazione è legata alla sostituzione del personale che era in trasferta a Pomigliano e che dovrà rientrare dopo tre mesi, come previsto dall’accordo di luglio 2023. Al loro posto, andranno altri lavoratori che saranno formati in queste tre settimane per la trasferta. Dal 4 dicembre, si tornerà a quindici turni, primo secondo e terzo turno.

I sindacati metalmeccanici hanno richiesto che l’organizzazione dello stabilimento resti sui tre turni e che i due turni siano solo una soluzione temporanea per permettere la sostituzione dei lavoratori in trasferta. Inoltre, hanno chiesto la conferma del cronoprogramma dei lavori che consentiranno di rispettare il programma della salita produttiva dei nuovi modelli elettrici. Hanno anche sollecitato un ulteriore incontro, prima della fine dell’anno, per definire in modo completo i volumi e l’organizzazione del lavoro del 2024.

La direzione aziendale, accogliendo le richieste dei sindacati, ha concordato una convocazione prima della pausa di fine anno per condividere un piano che vedrà il 2024 come anno chiave per le nuove vetture elettriche. Ricordiamo che attualmente nello stabilimento Stellantis Melfi vengono prodotte Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass. Nei prossimi anni sono attesi 5 nuovi modelli con il primo che arriverà nel 2024 e sarà un modello di DS Automobiles. Poi nel 2025 arriveranno altre due auto tra cui l’erede di Jeep Compass e una nuova DS mentre nel 2026 sarà la volta della nuova Opel Manta e della nuova Lancia Gamma. Quanto ai modelli attuali la Fiat 500X uscirà di produzione a fine 2024 mentre la Renegade a fine 2025.