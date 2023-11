Ferrari: 296 GT3 e 488 GT3 Evo 2020 al Gran Premio di Macao 2023

Nel panorama del motorsport internazionale, il circuito da Guia a Macao si appresta ad ospitare un evento di prestigio: la 70ª edizione del Gran Premio di Macao, che comprende la FIA GT World Cup, riservata alle vetture GT3. Dopo il terzo posto della 499P alla 8 Ore del Bahrain 2023, in questa competizione di rilievo, Ferrari si distingue schierando due vetture d’eccellenza: la Ferrari 296 GT3 e la Ferrari 488 GT3 Evo 2020, pronte a sfidare uno dei tracciati cittadini più esigenti al mondo.

Il cavallino rampante sarà rappresentato dalla nuova 296 GT3, guidata dal brasiliano Daniel Serra, pilota ufficiale della casa automobilistica modenese. Il pilota, nativo di San Paolo, si dice emozionato di affrontare per la prima volta le sfide del circuito di Macao con la vettura di ultima generazione. Serra ha evidenziato le caratteristiche uniche del percorso, mettendo in luce la sua strettezza e le sue curve tecniche che richiederanno un’alta capacità di adattamento e precisione.

Al fianco di Serra, la scuderia Harmony Racing affida la guida della 488 GT3 Evo 2020 al pilota cinese Weian Chen. Quest’ultimo, non solo pilota ma anche team principal, esprime orgoglio e fiducia nel riportare Ferrari sulle iconiche strade di Macao. Con un’evidente stima verso le prestazioni già dimostrate dalla 296 GT3 in vari circuiti globali, Chen prevede una forte sinergia tra la sua esperienza locale e le competenze di Serra per mirare alla vittoria.

Il circuito da Guia, lungo 6,2 km, si annuncia come un teatro di sfida intenso, tra curve lente e sezioni veloci, che metterà a dura prova le 21 vetture iscritte. La prova sarà articolata in più fasi, iniziando con due sessioni di prove libere giovedì 16 novembre, seguite dalle qualifiche venerdì 17 per determinare la griglia di partenza della gara di qualificazione di sabato, che a sua volta stabilirà la lineup della gara principale di domenica.

In questo fine settimana di alta competizione, gli occhi saranno puntati sulle performance del costruttore modenese, le cui vetture – la 296 GT3 e la 488 GT3 Evo 2020 – dimostreranno ancora una volta se Maranello continuerà a imporsi come leader indiscusso nel mondo delle corse GT3.

Daniel Serra e Weian Chen sono pronti a dare il massimo in questa sfida unica, con l’obiettivo di incanalare l’essenza di Ferrari in ogni curva del tracciato e lasciare un segno indelebile nella storia del Gran Premio di Macao.