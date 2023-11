Alfa Romeo Castagna Vittoria: l’esclusivo prototipo è in cerca di una nuova casa

Il panorama automobilistico storico è testimone di creazioni che trascendono la mera funzionalità per diventare icone di design e ingegneria. L’Alfa Romeo Castagna Vittoria rappresenta uno di questi gioielli rari, emergendo come una sintesi tra l’eredità del Biscione e l’arte della Carrozzeria Castagna.

Questo modello unico, vero e proprio emblema dell’artigianato automobilistico, ha preso forma nel 1994 e ha fatto il suo debutto in società al Salone di Ginevra del 1995, rivelando una carrozzeria in alluminio lavorata interamente a mano, poggiata su un robusto telaio in acciaio.

Alfa Romeo Castagna Vittoria: la one-off sarà offerta all’asta tra qualche giorno

Basata sulla meccanica dell’Alfa Romeo 75, la one-off non è soltanto una meraviglia visiva ma incarna anche la performance grazie al suo celebre motore V6 Busso da 3 litri conosciuto per il suo carattere e le prestazioni, che si abbina a un cambio manuale a 5 rapporti. La Castagna Vittoria ha percorso soltanto 2500 km.

L’esclusività della Castagna Vittoria è accentuata dal suo abitacolo con rivestimento in pelle verde scuro e Alcantara, impreziositi da finiture in legno con marchio Vittoria, che insieme agli esterni unici, con finestrini a doppia curvatura specifici, conferiscono un fascino senza tempo.

Il veicolo, completato da cerchi in magnesio Tecnomagnesio e da pneumatici Pirelli, mostra lievi segni di usura e qualche area minima di corrosione, testimoni del tempo che scorre ma non scalfiscono il suo carisma.

Non si tratta solo di un’espressione estetica, l’Alfa Romeo Castagna Vittoria è stata dotata di una meccanica affinata: sospensioni adattate da quelle della AR SZ ES30 e freni a disco Brembo, che assicurano una guida tanto emozionante quanto esclusiva. Il V6 Busso è stato messo a punto con maestria da una nota officina che operava nel campionato DTM, erogando 254 CV di potenza massima.

Questa leggenda vivente ha fatto la sua comparsa in numerosi eventi e pubblicazioni, tra cui la Techno Classica di Essen e la Vernasca Silver Flag, e ha avuto l’onore di essere esposta presso il prestigioso MAUTO di Torino. Tutto ciò testimonia l’importanza e il fascino che la Castagna Vittoria continua ad esercitare nel mondo dell’automobilismo e del collezionismo.

Già proposta sul mercato nel 2021, al momento dell’acquisto, l’auto si presenta con un fascicolo completo che include documentazione di immatricolazione, numerose fatture e il manuale originale della base Alfa Romeo. Per gli intenditori, sarà inoltre possibile ammirare questo capolavoro allo stand Car & Classic durante Milano AutoClassica 2023, che si terrà dal 17 al 19 novembre a Fiera Milano-Rho.

Ad ogni modo, l’asta online si aprirà il 15 novembre alle 14:00, ma sono state già piazzate tre offerte pre-asta. L’Alfa Romeo Castagna Vittoria non è soltanto un pezzo di storia dell’automobilismo italiano, ma un investimento per collezionisti alla ricerca di esemplari unici che racchiudano anima, prestigio e una storia affascinante.