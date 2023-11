Stellantis domina nelle vendite di auto elettriche e di furgoni elettrici in UK

Arrivano ottime notizie dal Regno Unito per Stellantis. Vauxhall Corsa ha continuato la sua forte performance di vendite nel Regno Unito in ottobre, dominando le classifiche in due segmenti secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuove auto pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). La Corsa è stata la supermini più venduta in ottobre e da inizio anno, oltre ad essere anche la terza auto più venduta in assoluto nel Regno Unito quest’anno, con 33.641 unità vendute finora nel 2023. La Corsa Elettrica rimane la supermini elettrica più venduta in ottobre e continua a guidare il segmento per il 2023, con 2.926 unità vendute da inizio anno.

Stellantis domina in UK nel segmento delle vetture elettriche: sono sue l’auto elettrica e il furgone elettrico più venduti

Sempre a proposito di Stellantis da registrare che Mokka Electric è anche in cima alle classifiche dei SUV elettrici piccoli per il 2023 con 6.652 immatricolati. La quota di mercato delle autovetture di Vauxhall nel mese di ottobre è aumentata di 0,30 punti percentuali rispetto allo scorso anno, raggiungendo il 6,04%. Ciò rappresenta 9.266 immatricolazioni di auto nel mese e 85.219 da inizio anno.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “L’impegno di Vauxhall e di Stellantis nel guidare la transizione verso l’elettrificazione è evidenziato dal continuo successo delle nostre auto elettriche compatte. Offrendo auto e furgoni elettrici accessibili e pratici, stiamo facendo grandi passi avanti in questo ambito, come dimostrato dalla nostra iniziativa Electric Streets che mira a far progredire l’infrastruttura di ricarica su strada del Regno Unito”.

Ma il dominio di Stellantis si registra anche nel segmento dei furgoni elettrici grazie a Vauxhall Vivaro che continua a essere il veicolo commerciale leggero elettrico (e-LCV) più venduto nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati di immatricolazione dei veicoli pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Da inizio anno Vivaro Electric guida il mercato degli e-LCV, seguito da vicino da Combo Electric, terzo veicolo elettrico più venduto e best seller nel suo segmento. Il successo di entrambi i modelli come veicoli privati ​​e di flotta significa che quasi un veicolo commerciale elettrico su tre immatricolato finora nel 2023 è un Vauxhall, aiutando il marchio a mantenere la sua posizione di produttore di veicoli commerciali elettrici più venduto nel Regno Unito a ottobre e anno ad oggi.

Nel mercato complessivo dei furgoni, il marchio di Stellantis è stato il terzo marchio più venduto nel Regno Unito in ottobre e da inizio anno, mentre le versioni diesel (ICE) di Vivaro e Combo si trovano finora al numero due e al numero quattro nelle classifiche di vendita. quest’anno. James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Vauxhall continua a essere il produttore di furgoni elettrici preferito dalle aziende del Regno Unito, con Vivaro Electric e Combo Electric che hanno entrambi registrato risultati di vendita impressionanti quest’anno. Insieme al finanziamento Stellantis e-LCV lanciato di recente, le aziende del Regno Unito hanno abbracciato la nostra offerta di e-LCV, dimostrando che gli autisti di furgoni possono trarre enormi benefici dall’elettrificazione”.