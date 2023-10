Alfa Romeo Tonale arriva finalmente in Cina

Alfa Romeo Tonale sbarca finalmente in Cina. La casa automobilistica del Biscione, che punta a diventare un brand premium globale, ha lanciato venerdì a Pechino il suo SUV Tonale. Il modello è disponibile in due versioni: la Sprint, al prezzo di 298.800 yuan (40.840 dollari), e la Veloce da 347.800 yuan (47.533 dollari). La Tonale sfoggia un motore a quattro cilindri turbocompresso da 2,0 litri, disponibile esclusivamente in Cina, e un cambio automatico a nove velocità, che genera una potenza massima di 268 cavalli e una coppia massima di 430 Newton metri.

Con sei colori esterni tra cui scegliere, il veicolo è dotato di un elegante display completamente digitale da 12,3 pollici e di un touchscreen da 10,25 pollici per un sistema di infotainment sviluppato appositamente per i consumatori cinesi, con il contributo di partner locali. Altri punti salienti di bordo includono la ricarica wireless e il sistema audio a 14 altoparlanti Harman Kardon. Alfa Romeo Tonale offre anche funzioni di assistenza alla guida di livello 2. Zhang Jun, direttore generale di Alfa Romeo Cina, ha affermato che il marchio italiano è impegnato a presentare i suoi ultimi prodotti ai clienti cinesi. Alfa Romeo, marchio di Stellantis, è stata fondata in Italia a Milano nel 1910.

Il debutto di Alfa Romeo Tonale in Cina rappresenta solo la prima di numerose novità con le quali lo storico marchio milanese nei prossimi anni punta a diventare protagonista del mercato auto premium della Cina. In arrivo nei prossimi anni per quel mercato anche le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e poi due auto di segmento E. Si tratterà di una berlina coupé di grandi dimensioni e di un SUV lungo quasi 5 metri che arriverà anche in versione a 7 posti. Infine si vocifera del possibile arrivo di un minivan elettrico di lusso che potrebbe essere lanciato appositamente per quel mercato.