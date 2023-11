Ferrari elettrica: le tecnologie della Silicon Valley guidano il suo sviluppo

Ferrari sta usando una tecnica normalmente utilizzata per i test dei dispositivi elettronici per accelerare lo sviluppo della sua prima Ferrari elettrica, che è prevista per la fine del 2025. Lo ha rivelato il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, parlando con la stampa nei giorni scorsi. La tecnica si chiama “Hardware in the Loop” (HIP) ed è un metodo di simulazione che permette di verificare il comportamento dei prodotti sotto diverse condizioni, risparmiando tempo e risorse.

Ferrari elettrica: sviluppo veloce grazie alle tecnologie della Silicon Valley

Si tratta di una tecnologia sviluppata da alcune importanti aziende della Silicon Valley con cui Benedetto Vigna ha avuto a che fare in passato per via delle sue precedenti occupazioni. Questa tecnica è molto usata nell’industria tecnologica, per esempio per i smartphone e i computer, ma ora sta diventando sempre più diffusa anche nel settore automobilistico.

“Alcuni hanno iniziato a usarla per le auto, e noi anche. Questo ci permette di accelerare la fase di debug del sistema elettronico della nostra prima Ferrari elettrica”, ha detto Vigna. “Ci è voluto un po’ di tempo per prepararci, ma (grazie a questa tecnica) abbiamo già risolto alcuni problemi che nei nostri modelli ibridi normalmente si presentavano in una fase più avanzata di sviluppo”.

Vigna ha aggiunto che la prima Ferrari elettrica è già in fase di prototipazione, e che è in linea con i tempi sia per quanto riguarda il veicolo che per quanto riguarda l’infrastruttura. Inoltre, la nuova “e-building” (che produrrà sia auto elettriche che ibride) è pronta e in attesa del veicolo elettrico.

Nonostante il nuovo CEO porti molta esperienza dall’industria tecnologica, ha tenuto a sottolineare che Ferrari non ha dimenticato come fare ciò che sa fare meglio. All’inizio di ottobre, ha rivelato di aver già guidato un prototipo della sua prima auto elettrica, e ha detto che gli è “piaciuta molto”. Ricordiamo che il CEO ha anche detto di aver guidato il prototipo della Ferrari elettrica definita dallo stesso come una vera Ferrari.