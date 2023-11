Alfa Romeo: ecco come saranno le auto per conquistare il segmento E

Alfa Romeo ha intenzione di tornare nel segmento E nei prossimi anni con due nuovi modelli. Il primo ad arrivare nel 2027 dovrebbe essere una berlina coupé che forse si chiamerà GTV e che potrebbe essere ispirata in parte alla mitica SZ. Questa vettura dovrebbe avere le sembianze di una berlina coupé di grandi dimensioni che ovviamente sarà soloe elettrica e nascerà su piattaforma STLA Large. Questa auto sarà pensata per fare bene in mercati importanti quali Cina e Stati Uniti. Di questa futura auto di Alfa Romeo sappiamo che avrà una versione Quadrifoglio con circa 1.000 cavalli di potenza e prestazioni davvero incredibili.

Un SUV di grandi dimensioni e una berlina coupé riporteranno Alfa Romeo nel segmento E

L’auto punterà su design, prestazioni, tecnologia, piacere di guida e lusso. Questo modello non sarà una vettura in edizione limitata come la recente Alfa Romeo 33 Stradale. Si tratterà di un’auto che sarà prodotta in serie ma che ovviamente avrà un prezzo abbastanza importante, rappresentando la futura top di gamma della casa automobilistica del Biscione. Entro la fine del 2028 arriverà anche un secondo modello di segmento E. Questa volta si dovrebbe trattare di un vero e proprio SUV che secondo indiscrezioni sarà lungo circa 5 metri e forse potrebbe avere anche una terza fila di sedili per un totale di 7 posti. Non è chiaro se sarà così di serie o se ci sarà anche una versione a 5 posti. Anche questa auto nascerà su piattaforma STLA Large.

Queste due auto saranno vendute in tutto il mondo, Europa compresa, anche se ovviamente con esse lo storico marchio milanese cercherà finalmente di farsi largo in Cina e soprattutto Stati Uniti, due mercati fondamentali per trasformarsi in un brand premium globale come nei desideri del gruppo Stellantis. Con esse, Alfa Romeo Tonale, il nuovo B-SUV che sarà svelato ad aprile e con le nuove generazioni di Giulia e Stelvio la casa milanese pensa di avere le carte in regola per conquistare preziose quote di mercato nel mondo.