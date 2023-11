Ferrari F50: all’asta l’esemplare appartenuto a Rod Stewart

La Ferrari F50, vero e proprio capolavoro del costruttore modenese, è un’icona indiscutibile nell’universo delle supercar analogiche. Con una storia ricca e fascinosa, questa vettura si distingue non solo per le sue prestazioni ma anche per il prestigio che porta con sé.

L’esemplare del 1997 proposto all’asta da Collecting Cars è ancora più speciale in quanto è appartenuto alla leggenda del rock Rod Stewart. Al momento della pubblicazione dell’articolo, la vettura ha raggiunto i 2,4 milioni di sterline (2,76 milioni di euro), ma mancano ancora otto giorni al termine dell’asta online.

Ferrari F50: uno speciale esemplare del 1997 è in cerca di una nuova casa

Proprio come visto sull’esemplare Giallo Modena proposto all’asta a Hong Kong, il cuore di questa supercar da sogno è un potente motore V12 aspirato da 4.7 litri, eredità diretta dell’esperienza di Maranello nel mondo delle competizioni, capace di erogare una potenza di 520 CV e una coppia massima di 470 Nm. Il tutto è gestito da un cambio manuale a 6 rapporti che trasferisce la potenza alla trazione posteriore, consentendo alla F50 un’esperienza di guida pura e adrenalinica.

Importata nel Regno Unito da Maranello Concessionaires Ltd e registrata per la prima volta nel giugno 1997, questa speciale Ferrari F50 ha attraversato anche i confini internazionali, spostandosi temporaneamente da Londra a Dubai nel 2002 e facendo ritorno nel Regno Unito nel 2007. Attualmente, il contachilometri segna soltanto 17.699 km, un dettaglio non da poco per gli appassionati e i collezionisti di veicoli d’élite.

La F50 è un esempio eccellente di ingegneria automobilistica, con il motore e il cambio che funzionano come elementi strutturali chiave. Le sospensioni push-rod, gli ammortizzatori Bilstein con smorzamento adattivo e l’impianto frenante Brembo con dischi a fori incrociati rappresentano solo alcune delle raffinate tecnologie implementate su questo modello.

Un’ulteriore conferma del valore storico e autentico di questo veicolo viene dalla certificazione Ferrari Classiche ottenuta nel 2014, che ne attesta le specifiche originali e la conservazione dei numeri di propulsore e trasmissione.

Ha ricevuto un accurato restauro

L’esemplare in questione si presenta in condizioni straordinarie grazie a un accurato restauro effettuato dal Gruppo Zanasi, che ha riportato la vettura alla sua gloria originale, inclusa la colorazione Rosso Corsa con interni in pelle nera e inserti rossi. L’abitacolo si rivela un esempio di minimalismo funzionale, esaltando il piacere di guida grazie alla prevalenza della fibra di carbonio e all’essenzialità dei controlli.

Questa F50 viene fornita con un’impressionante documentazione che ripercorre la sua storia, inclusa l’originale registrazione a nome di Rod Stewart, oltre a un consistente dossier di manutenzione e interventi tecnici fatti nel corso degli anni. La supercar del cavallino rampante ha ricevuto un tagliando annuale e la sostituzione della frizione nel 2023, confermando l’attenzione costante per il suo mantenimento ottimale.

Completano l’offerta accessori come il raro set di stampe litografiche della F50, l’hard top e il flight case, la borsa portabagagli e altri elementi che elevano ulteriormente il valore di questo pezzo da collezione. È importante notare che la targa personalizzata F5 OAB non viene venduta assieme al veicolo.

La Ferrari F50 in questione è pronta a passare nelle mani di un nuovo proprietario che sappia apprezzare e preservare il suo valore inestimabile. Con una storia legata a un nome celebre come quello di Rod Stewart e una cura maniacale nei dettagli, questa supercar è la scelta perfetta per chi cerca un’auto con una storia da raccontare, pronta a regalare emozioni forti sull’asfalto.