Maserati MC20 Cielo: il tuning in fibra di carbonio blu di 7Design

Una Maserati MC20 Cielo è stata sottoposta a un trattamento di personalizzazione da quelli di 7Design House, che hanno aggiunto alla supercar emiliana una serie di elementi estetici in fibra di carbonio, con accenti blu. Cambiati anche i cerchi, in linea con il tipico approccio estetico del tuning, qui eseguito in modo più rispettoso dell’eleganza rispetto ad altre realizzazioni del comparto, anche se il modello di serie ha certamente più classe.

L’uso ancora più esteso di materiali compositi ha prodotto i suoi effetti benefici sul peso dell’auto sportiva modenese, ma non credo che le abbia fatto fare un salto prestazionale. Del resto, non se ne avverte neppure il bisogno, viste le cifre al top della vettura di partenza.

Quello di cui ci stiamo occupando oggi è forse il primo tuning eseguito sulla Maserati MC20 Cielo, che declina in stile spider l’omonima coupé, senza inficiarne le qualità dinamiche. I ragazzi di 7Design House, nel loro atelier, si sono sforzati di rendere ancora più sorprendente il modello. Sarebbe interessante sapere se, a vostro giudizio, siano riusciti nell’impresa.

L’esemplare trattato appartiene a uno dei 65 della Prima Serie Edition. Alla base di lavoro è stato aggiunto un pacchetto di aggiornamento battezzato “Aria”, presentato per la prima volta sulla MC20 Coupé lo scorso anno. Due degli elementi più appariscenti si trovano sullo specchio di coda e sono il vistoso diffusore in fibra di carbonio blu e il grande spoiler a coda di anatra. Quest’ultimo, come altre appendici aggiunte, punta ad incrementare il carico deportante, spingendolo a livelli più alti (si parla di un incremento del 123%), senza turbare il bilanciamento dell’auto. Ovviamente qui, a differenza che sulla sorella chiusa, manca la presa d’aria sul tetto del kit firmato 7Design House.

Una cosa mette tutti d’accordo: la scelta, positiva, di usare, per gli elementi del pacchetto estetico in esame, i punti di montaggio originali OEM, in modo che possano essere facilmente rimossi, per ridare alla Maserati MC20 Cielo i componenti di serie, evitando ferite al suo corpo. Dicevamo dei cerchi standard sostituiti da un set di ruote aftermarket, molto appariscenti, grazie agli intricati raggi dorati opachi. Anche questa una scelta che potrebbe non piacere ai puristi. Se sull’estetica si può molto discutere, nessun dubbio sulla qualità eccezionalmente buona dell’esecuzione, che spinge il prezzo della supercar emiliana a un livello molto più alto (ma non ancora specificato).

Fonte | Carscoops