DS Automobiles aggiorna la gamma delle DS 4 e DS 7

DS Automobiles ha annunciato nelle scorse ore un importante aggiornamento per la gamma della DS 4 e della DS 7. Con un’attenzione particolare alla semplificazione e all’arricchimento, il produttore francese presenta quattro nuovi allestimenti per la DS 4: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera. Questa nuova configurazione mira a facilitare l’esperienza d’acquisto dei clienti e ad offrire un percorso cliente digitale più snello.

Il rinnovato allestimento base, il Bastille Business, emerge come successore del Trocadero, vantando caratteristiche potenziate come cerchi in lega Firenze da 19” e la nuova telecamera posteriore, arricchito da dettagli cromati eleganti sui pannelli e sui profili delle portiere.

DS Automobiles: DS 4 e DS 7 si aggiornano con diverse novità interessanti

L’esperienza di guida si eleva con diverse caratteristiche incluse di serie come i sensori di parcheggio anteriori, i sedili Comfort rivestiti in tessuto e tela DS, la regolazione lombare manuale per i sedili anteriori e le finiture interne in alluminio guilloché, oltre a comodi poggiagomiti con passaggio sci e una fresca calandra Glossy Black.

La DS 4 non si ferma qui. L’allestimento Performance Line, per gli appassionati dello stile sportivo, si dota ora di fari ECO LED di serie mentre gli esclusivi DS Matrix LED si posizionano tra gli optional. Gli interni della versione Rivoli, dal canto loro, si impreziosiscono con aggiunte di pelle e tela DS, unendo lusso e artigianalità.

Oltre agli allestimenti standard, gli optional principali spiccano per l’innovazione: l’Head up Display, il sistema di navigazione Iris, il Pack Keyless con portellone motorizzato e il Pack Techno amplificano l’esperienza a bordo della vettura.

Le novità introdotte sulla DS 7

Per quanto riguarda la DS 7, DS Automobiles introduce una nuova strategia incentrata sui Pack, ottimizzando le combinazioni di optional in base alle richieste della clientela. Si tratta di un passo strategico che conferma la volontà del brand di Stellantis di rispondere con precisione alle aspettative del mercato.

Tra le novità, spicca la nuova tinta metallizzata Grigio Titano e per le versioni E-Tense, un aggiornamento con il caricatore di bordo da 3,7 kWh e il cavo Modo 2.

I clienti possono scegliere tra cinque nuovi Pack: l’Alarm, Access & Camera Pack, che comprende aperture elettroniche e sistema Keyless, il Drive Assist + Vision 360 per una sicurezza senza pari, il Panoramic Pack con tetto panoramico e climatizzatore bizona esteso, il Sound Pack con sistema Hi-Fi Focal Electra e il Pack che integra Drive Assist, Vision 360° e Night vision, per una guida al vertice della tecnologia.

Con tutte queste novità, DS Automobiles affina ulteriormente la propria offerta per DS 4 e DS 7, consolidando il loro status di best-seller e ribadendo il suo impegno verso un’esperienza cliente senza pari, con un processo d’acquisto intuitivo e piacevole.