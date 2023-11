Stellantis: lo stipendio iniziale negli USA aumenterà del 67% grazie al nuovo contratto

Il presidente della UAW Shawn Fain ha lodato Stellantis per il vantaggioso contratto ottenuto dalla United Auto Workers, che non si vedeva da decenni. Il nuovo accordo prevede consistenti aumenti salariali, una maggiore stabilità del lavoro per i lavoratori temporanei e dei bonus di 5.000 dollari che verranno pagati dopo la ratifica del nuovo contratto.

Stellantis: negli USA il salario iniziale per gli operatori alla produzione salirà del 67% da 18,04 dollari l’ora a 30,21 dollari

“Il nostro scopo è ritornare al tavolo nel 2028 con un sindacato molto più forte, molto più unito e molto più numeroso”, ha affermato Fain giovedì sera durante una diretta su Facebook con i membri del sindacato. “Tutto ciò che abbiamo conquistato con questo contratto era finalizzato a prepararci alla sfida per il prossimo contratto”.

Per ora i benefici sono notevoli. I lavoratori del gruppo automobilistico hanno ottenuto un aumento salariale senza precedenti del 25% che “è superiore a tutti gli aumenti salariali ottenuti dal nostro sindacato negli ultimi 22 anni”. Aggiungendo gli aumenti del costo della vita ottenuti dal sindacato per i dipendenti fissi e temporanei, entro la fine del contratto di 4 anni e mezzo, i lavoratori guadagneranno il 33% in più rispetto a ora.

Il salario iniziale per gli operatori alla produzione salirà del 67% da 18,04 dollari l’ora a 30,21 dollari. Aggiungendo gli aumenti del costo della vita, i salari più elevati saliranno da 31,77 dollari l’ora a 42,24 dollari. I lavoratori temporanei più pagati presso Stellantis vedranno i maggiori aumenti salariali. La retribuzione oraria salirà da 15,78 dollari l’ora a più di 42 dollari. Una volta ratificato il contratto dai membri del sindacato, migliaia di lavoratori temporanei verranno subito trasformati in tempo pieno. I restanti lavoratori temporanei verranno trasformati dopo nove mesi di lavoro.

Tutti i membri dell’UAW riceveranno un bonus di ratifica di $ 5.000. Fain ha dichiarato che Stellantis ha anche accettato che gli attuali membri della UAW che si sposteranno a lavorare in un nuovo impianto di veicoli elettrici manterranno la loro retribuzione, benefici e anzianità. Per la prima volta per il sindacato, i membri dell’UAW avranno accesso allo stesso programma di noleggio auto Stellantis che offre ai suoi dirigenti.

Ai lavoratori sindacali che hanno lavorato per Stellantis per due anni verranno offerti sconti importanti sui leasing dei veicoli Stellantis che includono chilometraggio illimitato e nuovi veicoli ogni anno. Giovedì Fain ha ribadito ciò che aveva detto più volte nel corso dello sciopero della UAW contro Ford, General Motors e Stellantis: che porterà la battaglia sindacale anche verso le aziende non sindacalizzate come Toyota, che proprio questa settimana ha annunciato sta assegnando aumenti del 9% ai suoi dipendenti.

I dettagli del contratto con Stellantis arrivano quattro giorni dopo che la UAW ha comunicato che le due parti avevano trovato un accordo provvisorio per terminare lo sciopero durato quasi sei settimane. Arriva anche lo stesso giorno in cui l’81% dei lavoratori di una catena di montaggio Ford nel Michigan ha votato per ratificare il nuovo contratto raggiunto la settimana scorsa. La fabbrica Ford è stata tra le prime a essere fermata dallo sciopero della UAW, dopo che il precedente contratto quadriennale del sindacato era scaduto a metà settembre. Il nuovo contratto Ford prevede un aumento salariale del 25% nell’arco di 4 anni e mezzo, adeguamenti del costo della vita, bonus annuali ai pensionati e altri vantaggi.

Le votazioni tra i lavoratori sindacalizzati della Ford proseguiranno fino al 17 novembre. Le date delle votazioni tra i lavoratori della GM e della Stellantis UAW non sono note. Circa 46.000 dei 146.000 membri della UAW avevano scioperato negli stabilimenti di assemblaggio e nei centri di distribuzione dei componenti in tutto il paese prima che gli accordi fossero trovati. Stellantis ha dichiarato questa settimana di aver perso 3,2 miliardi di dollari a causa dello sciopero, mentre Ford ha dichiarato di aver perso 1,3 miliardi di dollari e GM ha perso 800 milioni di dollari.